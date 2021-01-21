出生時正常，但2歲時卻罹患小兒麻痺的陳安宗（宗哥），國中時父親過世留巨債，不少原本笑臉迎人、得叫叔叔或伯伯的人士，一夕間全「變臉」成了兇惡無比的債主登門，把全家大小嚇哭，這件事讓他自小就立志要「光宗耀祖」，但他卻走錯路成了「撈偏門」，從地下放款到六合彩組頭全幹過，最後皆失敗。近40歲時坐著輪椅賣小商品時，才體會幫忙身障弱勢的重要，並成立庇護機構「新巨輪協會」

「新巨輪」協會想出無障礙餐車的點子，讓身障朋友多一種謀生選擇，也能夠義賣助人。（圖／翻攝新巨輪臉書）

他回憶：「我是嘉義小孩，2歲一場大病過後，被醫生判定罹患小兒麻痺。」很自然從小就在同學一聲聲的「跛腳仔」取笑中度過，也習慣了，但國三那年發生的事，才讓自己永生難忘：父親過世，大批本來笑臉迎人的「叔叔」，全成了兇惡「債主」擠來家裡，全家哭成一團，那一刻，讓他下決心長大一定要「光宗耀祖」。

對當時的陳安宗而言，「光宗耀祖」等於賺大錢，因此高中開始就批貨賣同學、賺差價，畢業後與人合夥開工廠，才20歲就掛名當總經理，月入近20萬元，頗有生意頭腦，但他仍嫌「賺太慢」。

「當時有個轟動社會的『鴻源吸金案』，讓我得到了啟發。」宗哥苦笑說，這樁案件不是給他警惕，反倒讓他異想天開投入「放款界」，四處借錢「投資」地下錢莊，全盛時期10天就有5分利收入。

嚐到甜頭後，他愈陷愈深，整天拿著當時最時髦的「黑金剛」手機調度金錢，然而，花無百日紅，這個違法又危險的的財務槓桿遊戲，因為被倒帳而欠下千萬債務，各個幫派的黑道輪番上門，就像童年惡夢再度重演，當年他僅25歲。

宗哥在外債台高築，只能回家跪求老母賣祖產償還，但卻還沒從「發財夢」清醒。他先是學著兒時玩伴搞高仿珠寶，也就是現在俗稱的A貨，又跟著友人當六合彩組頭，「撈偏門」的方法沒讓他賺得金山銀山，反又欠下數百萬元債務，他最終洗心革面，回家開工廠、做手工，竟還遇到零訂單的「歹年冬」，灰溜溜的宣告倒閉。

即便身障也該有尊嚴，因此宗哥替街賣朋友佈置的「家」，從廁所到房間、曬衣間等，每個小細節都設計得很貼心。（圖／黃威彬攝）

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(中時新聞網)