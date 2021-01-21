因小兒麻痺行動不便的陳安宗（宗哥），從小印象最深的不是被嘲笑，而是父親過世後，債主上門的恐怖模樣。為此，他年紀輕輕就立志「賺大錢」，但卻是搞地下放款和六合彩等。即便想重新做人，30歲左右到台中當搬運工，晚上還到飯店當夜間櫃檯，一場921地震還是讓他苦心全沒了。沒想到，流落到龍山寺，和其他街友一起排隊領食物、深入研究推輪椅販售的種種後，竟迎來新的人生轉機。

他回憶，自己20多歲就開始「撈偏門」，非但沒大賺，反欠下更多債，就算痛定思痛，回嘉義開手工工廠，還是遇上韓國搶光台灣訂單的「歹年冬」，不得不宣告倒閉。

走偏門不行，搞正途也倒，宗哥在萬念俱灰下，拿著家人給的最後幾千元，說要去找工作，「其實我是去尋死，到了中橫，恍惚間頭朝1顆樹猛撞，當時我才知道自己根本沒勇氣死，否則跳崖不就好了？」

宗哥最終在台中豐原找到1間紙廠，鎮日坐輪椅搬3百多公斤重物，薪水卻僅有2萬多元，於是又在當地找到飯店夜間櫃檯工作貼補，即便每日「比狗還累」，那幾年卻是他最安心的歲月，直到921地震重創中台灣，也摧毀了他全部夢想。

即便身障也該有尊嚴，因此宗哥替街賣朋友佈置的「家」，從廁所到房間、曬衣間等，每個小細節都設計得很貼心。（圖／黃威彬攝）

曾經的避風港瓦解，但日子還是要過，他上台北求職，卻四處碰壁，晚上只能待在萬華的小旅館藉酒消愁，才3個多月就花光積蓄，最終流落龍山寺當遊民，某次他餓了超過2天，忍不住向民間團體索取食物，其他街友看他的眼神透露「你也和我們一樣」。此刻讓他放下尊嚴，卻也為他的人生帶來轉機。

「我看很多身障街友在賣口香糖，一打聽才知道真的能餬口，也參加了他們的團體，心想至少晚上有地方窩。」宗哥抱著孤注一擲的心態加入，卻發現該團體男女混睡、多人擠1床，身障者無人扶持，上廁所還必須「滾在屎尿中」，老闆更規定街賣時必須赤腳襤褸打悲情牌，讓他十分不以為然。

但為了吃飽，宗哥只能照做，第1次進入大龍峒菜市場前，他在門口抽了好幾根菸，才鼓起勇氣坐著輪椅進去，還把眼鏡拔下來不敢看人，意外的是，就算不開口，婆婆媽媽仍主動來買。

不少身障街賣者忙碌了一天，最想做的事就是回到協會，和大家一起用餐、聊天。（圖／翻攝新巨輪臉書）

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(中時新聞網)