【1】國產蒜價砍半 1台斤300變150元

國內蒜頭價格去年9月創下每台斤300元天價，目前進口蒜頭陸續通關，價格砍半降至每台斤150元，與去年同期差不多，農曆年後，國產蒜開始採收進入市場，若收成情況良好，可望調降至每台斤100元甚至更低。

【2】連勝文諷國民黨變丐幫 還瘋幫主

國民黨主席江啟臣規畫邀請智庫副董事長連勝文兼任黨祕書長的消息一出，遭連勝文婉拒。連勝文昨坦言，他和江啟臣在做事方法、看事情的角度不一致，需要花較長時間磨合，對黨而言不好，他並嘲諷地說，國民黨已變成一群「丐幫」，卻還在瘋「幫主」。

【3】經長首透露 半導體園區落腳高雄

經濟部長王美花昨日首度透露，台積電在技術上突破，使得半導體產業已成全球非常重要產業，政府決打造半導體供應鏈生態系，帶動5G、AI、電動車、智慧機械發展，將規畫設立半導體先進材料與零組件園區，預定落腳高雄，讓台積電的供應鏈「就地供應」。

【4】全新第一家庭 帶汪星人重返白宮

拜登從政資歷豐富，但人生路卻走得坎坷。童年時期曾為口吃所苦，首任妻子與女兒因車禍喪生，寄予厚望的長子5年前英年早逝，迄今仍是椎心刺痛。這2樁天倫悲劇沒有打倒拜登，在活潑溫柔堅定的第二任牽手吉兒陪伴下，2度挑戰白宮大位失敗的拜登，終於在78歲圓了美夢，成為史上最高齡、且得票數締造新高的美國總統。和熱愛鎂光燈的川普一家相較，新第一家庭相對低調許多。

【5】新北景觀 直追東京六本木大道

新北推動城市綠美學，將結合青年及藝術團隊改造公園、社區，預計2年內打造10條景觀廊道並翻轉200座公園。農業局長李玟表示，今年將完成第一條結合景觀與季節性燈飾的藝術大道，盼能超越東京六本木大道。

(中時新聞網)