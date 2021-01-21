已故高雄市議長許崑源長女許采蓁臉書發文。（圖／翻攝自許采蓁臉書）

已故高雄市議長許崑源長女許采蓁（右）。（圖／取自許采蓁臉書）

已故高雄市議長許崑源在去年6月6日罷韓投票日當天，自17樓住處墜樓身亡，留下遺孀林絲娛與一子二女。生前堅定挺韓、仗義執言的形象，讓他成為韓粉心中「永遠的議長」。如今其在政壇也後繼有人，許崑源長女許采蓁昨日（20）表示，將站出來延續父親志業，繼續為在地鄉親打拚，形同宣布投入2022年高雄市議員選舉。

已故高雄市議長許崑源長女許采蓁。（圖／取自許采蓁臉書）

許崑源離世後，由家人成立「許崑源愛心慈善會」，秘書長由許采蓁出任，致力慈善公益事業。許采蓁昨日在臉書發文，寫道：「為了延續父親的志業，我決定走出自己的舒適圈，站出來繼續為父親長年熱愛的鄉親服務！」許表示，記憶中的父親總是把服務選民及替市民朋友爭取更多福利擺在首位，經過半年的走訪，雖然時間不長，但所到之處都能深深感受到每一位鄉親都把她當成家人看待的感覺，就連初次見面的陌生人也給她很多的鼓勵，這樣的溫暖給了她無限的動力。

已故高雄市議長許崑源長女許采蓁。（圖／取自許采蓁臉書）

許采蓁稱，鄉親給予的一切溫馨及親切感，讓她更加的理解為何爸爸心中永遠放不下所愛的鄉親，也更讓她確信當初的選擇是正確的，「因為您們值得讓我父女倆付出一切！」

已故高雄市議長許崑源長女許采蓁。（圖／取自許采蓁臉書）

不僅如此，許采蓁更直言：「也許現在您還沒看見或不知道我，也許您反映的事情還沒有下落，但請各位稍等我一下！我誓讓那散落的心回到歸處，帶著鄉親們的熱情支持，竭盡所能、全力以赴做到最好，定不讓長期愛護我們的鄉親失望。」文末除附上標籤「許崑源愛心慈善會」、「用心打拼許崑源」，亦附上許崑源愛心慈善會出訪各地行公益的影片。

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