美股周二出現強彈、費半指數甚至再創新高，主因來自市場預期新財長葉倫將推出新的刺激方案，早盤台股在台積電(2330)帶動下一度上衝至16004點，然而摸到萬六之後立即殺低下來，表面上是台灣本土病例增加，但其實是當市場資金湧向台積電等權值時，市場派就開始調節中小型股，這才是主因。

由於市場資金再度轉向防疫概念股，短線買盤不敢逗留在其他族群，也說明目前市場恐慌情緒升高，這部分的情緒降溫，關鍵在本土病例不可再擴散，短期而言，台股將隨著疫情發展而波動，可將現階段台股視為16000點之下的整理型態。

從技術線型來看，目前加權指數在16000點之上形成兩個高點，一個是在1月15日16041點、搭配4376億元大量，另一個是周三的高點16004點、成交量也放大至4000億元以上，兩個高點都有相對大量，說明萬六關卡成為中期多頭的阻礙，則台股將在16000點之下重新整頓。(倫元投顧提供)

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