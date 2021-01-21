近期Instagram似乎是又修改了規定，不少走性感路線的女網紅的IG帳號都遭到官方關閉，這也導致有些平時仰賴IG工作的網紅們收入大受打擊。但這一切放在同樣被停權的米米（現改名為可禹）身上，似乎影響不怎麼嚴重。

之所以IG遭到官方停權影響不嚴重，主要是因為米米選擇把事業「放在不同的籃子中」，除了原本的網紅事業外，另外還有投資、理財，以及生技保健品的研發。

保健品可以說是他最熱衷喜愛的項目，米米一邊兼著做網紅的工作，一邊用著自身的資源進行產品市場調查、開發、推廣。多角的發展雖然讓她生活疲累許多，但事業體遭遇變故的時候，反而有很大的轉圜空間，比如像她這次IG被關閉。

在訪問米米的過程中，其實她毫不掩蓋她對於賺錢的執著，詢問之下才知道，在她求學階段，她的父親因為幫人作保，意外欠下上千萬的債務，這也讓她從十幾歲的年紀，就展開了打工的人生，最高紀錄甚至一個月兼差七份工，就只是為了早點幫家裡還清債。

一直到現在，米米還是十分忙碌，就連用餐時也在看資料。（圖／翻攝自mmb510 IG）

米米表示，自己最誇張的時候，早上7點在影印店打工，下午在整骨診所上班，晚上再去大賣場賣牙膏，假日則是到大賣場賣餅乾。米米表示，當時有個臉書社團會徵求臨時工，她每天盯著那個社團看，就是要想辦法找到工作。

後來在因緣際會下接觸到外拍，變成假日沒有賣場工作的話，就會去接外拍，外拍除了賺錢之外，也讓她累積了一點小名氣，之後甚至接到廠商的小代言、業配。在這中間，還包含了時不時的發傳單等臨時工，最高紀錄一個月有七個打工。

當時的米米，時常當天就北中南三地跑拍攝，沒時間吃飯的話，就只能簡單車上小吃一下，當時憑藉著外拍，月收入最高可達30萬元。但這樣高強度的工作，其實讓嬌小的她也大呼吃不消。最後她因為過度勞累、體力不支，再加上營養不良，讓她住院近一個月，醫生為了治療她，甚至還幫她在一個月內打了57支針。這件事情讓她完全無法忘懷，而她也是從這時候開始意識到「不能單靠勞力跟利用青春賺錢」，米米認為，網紅圈會有更年輕、更美麗的女生出現，她自己本身也不可能靠勞力賺比別人久。

在各方的接觸下，她開始大幅度的降低「勞力付出型」、「用時間換金錢」的工作比例，轉頭投身到金融產業，開始學習如何投資、研究臺股、美股，甚至是區塊鍊、數位貨幣。最後則是抓住機會與人脈，運用自己的形象，推出自己的保健品，用自己的影響力出來創業。

米米曾因為區塊鍊的工作，在世界各地奔波，參加各種研討會。（圖／翻攝自mmb510 IG）

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(中時新聞網)