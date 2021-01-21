前行政院長張善政的父親張同文，昨(20日)辭世，與他搭檔參選正副總統的高雄前市長韓國瑜，昨晚也透過簡訊表達致哀之意。

張善政雖是無黨籍，不過他在2020大選時接受國民黨推薦，與韓國瑜搭檔參選正副總統，大選結束後鮮少有公開活動。據《聯合報》今(21日)報導，張善政證實父親辭世消息，會再找機會對外說明，盼大家諒解；而韓國瑜則是透過簡訊表達致哀之意。

張善政在總統大選後較少公開行程，但仍關心時事。去年7月更參與國民黨革實院青年座談會時，提到對國民黨的未來感到憂心，因為目前的國民黨對年輕人沒有吸引力，且有很多的傳統風氣需要改進，包括大佬文化等，而且過去沒有系統性地培養年輕人，導致今日的局面，未來將面臨很多挑戰。但他也讚許台北市議員羅智強是黨內既年輕又有戰鬥力的。

而針對蔡政府開放進口萊豬，張善政去年也曾批評民進黨立委只有黨意，沒有民意，「你們覺得民進黨在平安夜送給大家的這個萊豬禮物如何？」，感慨為民進黨獨斷獨行，旁人怎麼說，都沒有用，都是「狗吠火車」。

至於韓國瑜本人，自被罷免後行事低調、鮮少公開露面，惟其動向仍常引發各界關注，近來更被傳出農曆年後將「復出」，或有可能參選2022年桃園市長、黨主席等職位。不過，他本人均未證實相關消息。

(中時新聞網)