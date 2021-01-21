男網友發出兩人當時在耶誕城所拍下的合照，並且打上馬賽克，透過圖片中可見，背景滿是聖誕節才有的燈飾，圖片中右方的男子臉上則帶著眼鏡。（翻攝論壇《Dcard》）

一位男網友19日在論壇《Dcard》發文，以「那天差點被一個youtuber強姦」為標題寫下，透露前年和一位熟悉已久的YouTuber相約前往新北耶誕城，並在他的住處借宿一晚，未料對方卻伺機強姦未遂，同時該網友亦在文中發出合照，並影射是一位很能吃的男性YouTuber。對此，YouTuber「大胃王丁丁」亦發出否認聲明，引起議論。

男網友19日晚間在論壇《Dcard》心情板發文，他與「很能吃」YouTuber認識逾2年，當時對方還未竄紅，曾意圖追求原PO，當時兩人互有好感，但原PO礙於對方是公眾人物，憂心身分差距過大，因此兩人沒能修成正果，近年來僅保持普通朋友關係，在這次見面前已長時間沒聯絡、見面。

男網友透露，2019年末兩人前往新北耶誕城，孰料，他與該YouTuber見面後，卻好感直落，對方顧及公眾人物身分，亦擔心同志身分會掉粉絲，再三叮囑原PO不要將合照曝光社群。

男網友雖在該晚與YouTuber相處不愉快，但先前約定好要借住他家一晚，便還是前去了，孰料，YouTuber卻突脫光衣物並將原PO壓在床上，吼著「我好想要」，原PO死命掙扎10分鐘，對方才終於作罷，但該晚原PO徹夜未眠，甚至懷疑過去兩人的緣分以及好的回憶，直指對方淪為「很熟悉的壞人」。

同時，男網友為了闢謠，亦發出兩人當時在耶誕城所拍下的合照，並且打上馬賽克，透過圖片中可見，背景滿是聖誕節才有的燈飾，圖片中右方的男子臉上則帶著眼鏡。

文發出後，眾多網友在留言區猜測起「很能吃」YouTuber的身分；巧的是，大胃王丁丁「YouTuber」20日深夜火速上傳澄清稿，內容寫下「關於謠言的不實抹黑，歡迎指控者直接提告」、「沒做的事我處之泰然」等，再度掀起網友討論。

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(中時新聞網)