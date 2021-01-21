美國總統當選人拜登今天正式宣誓就職，隨即連簽17項行政命令逆轉川普政策，包含停止退出世界衛生組織（WHO）程序、重返巴黎氣候協定等，並要求民眾未來100天戴上口罩。

現年78歲的民主黨籍拜登（Joe Biden）今天中午宣誓就職成為美國第46位總統，下午隨即在白宮簽署17 項行政命令、備忘錄與信函等，逆轉前總統川普任內多項措施，以應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情、氣候變遷與種族議題等3大挑戰。

拜登向記者表示：「我認為沒有時間再等，要立即開始工作，沒有其他日子像今天一樣適合開工。」

在疫情應對部分，川普因為不滿世衛處理疫情不當，去年5月宣布退出，原定今年7月正式生效。拜登今天停止美國退出世衛的程序，且將派他的首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）率團參與本週世衛執委會會議，並在21日會中發表演說。

此外，拜登也啟動「100天戴口罩挑戰」計畫，要求民眾盡他們國民義務，未來100天戴上口罩。拜登同時簽署行政命令，規定所有聯邦政府人員與臨時雇員在大樓內皆需配戴口罩，並保持安全社交距離。

為了確保聯邦政府迅速果斷對抗疫情，拜登今天也簽署行政命令，設立「2019冠狀病毒疾病應對協調官」（COVID-19 Response Coordinator）一職，未來將負責協調跨部會疫情應對，包含疫苗的生產與配發，並直接向總統報告。

由於疫情為美國帶來巨大經濟衝擊，拜登今天籲請相關行政部門，考慮將驅逐房客與法拍禁令至少延長至3月底，並延長學貸暫停償付至少到9月底。

針對氣候變遷，拜登今天簽署重返巴黎氣候協定文件，文件當天就會遞交給聯合國；30天後，美國就會再度成為協定一員。

不只如此，拜登也簽署行政命令逆轉川普過去多項環境政策，其中包含指示內政部暫時停止租賃北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）石油鑽探權，並要求相關部會檢視過去4年所實施危害公共衛生、環境的規定與行政作為，並採取必要行動。

在確保種族正義方面，拜登今天採取多項作為，包含廢除川普任內對數個穆斯林占多數國家發出的旅行禁令、暫停建造美墨邊境圍牆、啟動整體政府促進種族平等計畫等。

(中央社)