小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(21日）財經重點。

【1】神山獨攬眾山小 台股氣虛

一個台股兩個世界！護國神山台積電20日再度獨強，一檔占台股成交值12.62％，市值占比達34.991％，由於排擠效應、長假將至及台股二次挑戰「萬六」失利，資金從中小型股恐慌撤出，櫃買指數以一根長黑K棒摜破月線，上市櫃合計下跌家數1,533家，逼近九成下挫，多數個股跌幅慘烈，投資人驚呼猶如股災來臨。

【2】傳產股委屈 大股東紛敲進自家股票

去年12月台股收歷史最高，全年大漲22.8％，但仍有約680家上市櫃個股股價不漲反跌，以傳產及金融等非電族群居多。為了捍衛自家股價，23家上市櫃公司大股東、董事於大舉敲進自家股票千張以上，非電族群占了15檔、65％比重，且以傳產股居多，分散在紡織、鋼鐵、食品、觀光、營建等各類股。

【3】去年外銷訂單5,336億美元寫新高

經濟部20日公布2020年12月外銷訂單，表現遠超出預期旺到不行，經長王美花接受本報專訪時以「驚豔」二字形容，接單金額605.5億美元創下史上單月新高，年增率38.3％不僅連10個月正成長、也創下2010年4月來最大漲幅，王美花因此對2021年全年經濟展望感到相當樂觀，認為全年有機會破4％。

【4】助傳產出口 跨部會解決缺櫃

受到新冠疫情衝擊，海運貨櫃大缺，傳統產業難出貨，經長王美花20日透露，行政院秘書長李孟諺19日已召開跨部會協調會議，決定透過新增船班、增加貨櫃量，在國外把貨櫃拉回來給廠商使用；同時要創立資訊平台，當廠商找不到貨櫃時，透過資訊平台提出要求，以利後續安排。

【5】拜登上任 14檔概念股漲聲漲

美國準總統拜登將於20日宣誓就職，而為刺激美國經濟復甦，拜登團隊已提出「兩步計畫」，1.9兆美元大規模財政刺激僅為第一步，第二步則是基礎建設、乾淨能源及勞工訓練等經濟政策。市場樂見其政見將帶動綠能、基建股全面受惠，台股19日由「潔淨能源」的太陽能、電動車；基建族群鋼鐵、塑化等原物料類股強勢表態，順德（2351）及元晶（6443）等14檔概念股走出慶祝行情。

(中時新聞網)