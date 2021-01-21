「大胃王丁丁」因參加日式連鎖店舉辦的大胃王活動，成為全台第一個挑戰成功的人，讓他一夕爆紅成為知名網紅，短短時間YouTube頻道就有高達80萬人追蹤，不過近日卻被網友爆料「性侵未遂」，昨(20日)深夜便在社群網站駁斥此傳聞，並強調：「沒做的事，我處之泰然」，引起大批網友熱議。

有名男性網友在《Dcard》透露前年年底時，因為借宿險些遭到某位YouTuber性侵，導致在心底留下難以抹去的陰影，而他在文中也暗示該名YouTuber姓名的關鍵字，網友根據線索推測應該是「大胃王丁丁」，在性侵疑雲延燒一天後，大胃王丁丁也在Instagram上發出聲明駁斥傳聞，表示：「關於謠言的不實抹黑，歡迎控訴者直接提告，只用影射，不說出名字規避指控的法律責任」。

此外大胃王丁丁表示會刪除影片，是因為業配廠商不想因為此事受到影響，才要求隱藏影片，至於所有網友的留言，他表示全都沒有刪除，最後更再三強調：「沒做的事，我處之泰然」，嚴正澄清性侵謠言，也引起正反兩派網友議論。

許多網友表態力挺並留言打氣：「人紅是非多呀，爆料那位之前不說現在才在說」、「只愛看丁丁的影片，喜歡看丁丁吃東西，私事一點都不關我們的事」，但也有不少人揚言要退粉：「如果你認為不實指控，那你就替自己權益提告，除非你真的有侵犯別人」、「大頭症是真的吧」。

(中時新聞網)