去年2月13日，高雄市消防局鳳翔分隊的隊員賴統生，在出勤時因車禍而重傷，當時小隊長馮永昌過世，他則前額骨碎裂，昏迷了許久。好不容易才醒過來的他，已經不記得家人的基本資料，但竟能秒背出鳳翔分隊的電話。妻子問他：「1月19是什麼日子？」他也秒回：「消防節呀！」讓妻子忍不住感嘆「果然一日消防員，終生消防員」。

賴統生坐輪椅，兒子使勁推輪椅。（圖／我們消防家族臉書）

賴統生他的妻子在臉書社團「我們消防家族」發文表示，前（19日）問賴統生「知不知道今天1月19是什麼日子？」他秒回：「消防節呀！」但其實他剛清醒時，賴妻也曾問過他許多私人的事，例如家人的生日、家人的電話、地址，「除了他自己的生日，基本上都是忘了或全錯」。

直到賴妻問：「鳳祥（消防分隊）電話？」賴統生再度秒回，原來有關消防工作的一切，都已經深深刻在他的心裡，賴妻感嘆「果然一日消防員，終生消防員」。賴統生知道許多人一直很關心他，也手寫回應「我是賴統生，謝謝大家的關心」。

（圖／我們消防家族臉書）

賴妻表示，這段期間家人的生日、父親節都是在安養院渡過，看著孩子推著坐在輪椅上的爸爸，忍不住心想「為什麼不是統生和孩子在公園裡踢球呢？」至於肇事者到現在還是不聞不問，「刑事連開庭都不會裝一下的被告」，而她近1年來為了家計一直和保險公司周旋，好在受到許多人的照顧，還有一位骨科醫生主動讓賴統生終身免掛號費，讓她相當感謝。

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(中時新聞網)