部立桃園醫院院內群聚感染擴大，9天爆出10例本土，而首例感染的醫師案838傳是替病患插管治療時，不慎被感染，引起各界關注。而ICU醫師陳志金則分享插管急救確診病人的模擬狀況，每次急救至少就要7名醫護合作，其中像是護理師做CPR臉紅爆汗也不敢停、頭套滑落被擋住視線也要繼續急救，讓他忍不住落淚感嘆，沒看過的人不會了解有多辛苦。

ICU醫師陳志金昨在臉書分享「插管急救演練」，當確診病人突然心跳停止，需CPR急救和插管，狀況危急的情況下，要如何在確保病人獲得最好救治的同時，讓參與搶救工作的醫護人員的自身安全也有保障，因此整個急救流程都須不斷再審視。

陳志金表示，這次他們模擬最危急的情境，也就是「醫療人員將自己暴露在最高危險的情境」中，因為搶救得當下，醫療人員容易奮不顧身的搶救病人，而忽略掉自身的安全防護，因此負責肺炎專區的醫療人員必須熟悉整個急救與防護的過程，

陳志金指出，此次演練除了有即時錄影外，也出動13位資深的醫師、護理師、品管師與感控人員，而參與演練者為主護護理師、護理小組長、聯絡護理師、急救醫師、麻醉醫師、麻醉護理師與呼吸治療師，共7人。「沒錯！一次急救插管至少就要7位醫療人員」。

陳志金透露，不同於過去的輕鬆，由於北部多位醫護遭感染的消息傳出，讓旁觀檢視的人員也跟著緊張起來，因為保護醫療同仁的責任更大了。

模擬演練插管救確診患者，年輕的護理師跪在床上做CPR，臉紅爆汗都不敢停，等著醫師們穿好裝備進來救援。（圖／翻攝自ICU醫師陳志金）

陳志金描述演練時的畫面，在隔離室看著年輕的護理師穿著防護裝備，跪在床上進行CPR、用力壓著模擬病人的胸骨，速度比牆上的秒針移動速度還快上一倍，不用多久就面紅耳赤、汗流浹背，時間一分一秒過去，她孤獨地等待門外的醫師、小組長和聽到廣播趕來的麻醉科醫護穿好裝備、進來救援。「看著她臉上流下的汗水、絲毫不敢停下的雙手，在隔離室的觀察員互看不語，這次感覺真的特別沈重！」

陳志金表示，若這是真的急救的狀況，她要有多少勇氣，才能撐過邊急救、邊等救兵的時間」，光想到眼淚就不自覺地流下來。外面的救兵不可能防護裝備沒穿好就衝進來，而每次穿防護裝備至少要5到7分鐘，因為得配上PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）。而脫下受汙染的衣物至少要2、3倍的時間，因為「脫下最容易讓身體被汙染。」

7名醫護模擬演練如何插管救確診者，其中小組長的頭套滑落，被擋住視線，只能透過小縫隙繼續完成份內工作，讓人看了相當不捨。（圖／翻攝自ICU醫師陳志金）

陳志金也說，後續醫師與小組長進來替換護理師、麻醉科的醫師進來插管、呼吸治療師推來呼吸器，整個急救過程中，小組長防護頭照裡面的頭套滑了下來、遮住眼睛，她只能透過小縫來看繼續努力完成份內工作，種種畫面都讓他看了相當不捨。

陳志金提到，有人動不動就說醫療人員沒有遵守SOP、動不動就批評醫療人員怎麼不用心做好防護的時候，可曾想過，醫療人員是如何慎重的看待救人這件事？醫療人員是如何自律的自我要求？醫療人員是如何在這麼危急、這麼大的壓力之下，邊搶救病人，還要顧及自身和伙伴的安全？短短半小時旁觀者的壓力都這麼大，但感受可能不及當事人的百分之一。

最後，陳志金也呼籲大家對於醫療人員，可以「多一點鼓勵，少一點責備、少一點酸言酸語或者馬後砲。」尤其是，當你不知道醫療人員是如何冒著自身的生命危險在做這些事的時候。沒看過的人不會了解壓力有多大。

(中時新聞網)