陸媒《環球時報》21日報導，川普執政時期，中美兩國關係緊張，不過中美兩國海軍之間的交往並沒有像外界想的那麼劍拔弩張。據美國海軍協會官方網站19日消息，中國海軍正在壯大自身艦隊，但兩國海軍的互動並沒有明顯變化。中國專家則表示，此次美海軍指揮官表態或許也是美國海軍釋放的一個訊號──即便在中美關係很糟糕時，中美海軍之間的關係也沒有外界想的那麼差，中美兩軍有改善關係的基礎。但對此，也還要謹慎觀察。

報導稱，雖然中國海軍正在壯大自身艦隊，但中國海軍的行動對在該地區的美國軍艦並沒有表現出更強的進攻性。第9航母戰鬥群的司令官道格．韋里西莫海軍少將承認，中國海軍日益壯大，但與2017年和2018年在該地區的行動相比，美國海軍在靠近中國附近的行動方式沒有變化。

「我們大部分的互動都是非常可預測的和專業的。我們顯然在我們的（責任區）與（日本海上自衛隊）攜手合作，在責任區與其他部隊和艦隊合作。除了中國海上力量很明顯正在增長以外，我沒有看到重大變化。」韋里西莫在當地時間周早上通過電話告訴美國記者。「從戰術角度看，我看不到我們在水面上相互接近對方、相互遭遇和溝通時有顯著變化。」他補充說。

《環球時報》報導，受訪的中國專家表示，中國海軍的處置、操作歷來都很專業，這一點無需美國人去證實。雙方的互動是有規可循的。中國與美國2014年簽署《中美關於海空相遇安全行為準則諒解備忘錄》，之前還通過《海上意外相遇規則》，雙方也曾按照《規則》演練。盡管該 《備忘錄》並不具有國際法意義上的約束力，雙方是自願遵守，但實際上的約束和規範是存在的。

報導指，從另外一個角度來說，美國海軍也逐漸適應中方的應對方式。這期間，美國海軍並非沒有出格行動。去年12月22日，美國海軍麥凱恩號驅逐艦執行「航行自由」行動期間，未經中國政府允許，擅自衝闖南沙島礁鄰近海域。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力對其予以警告驅離，類似事件發生不只一次。這種驅離中間的「互動」肯定是相對比較激烈的，但美國海軍在心理上顯然是逐漸適應了這種互動方式。

(中時 )