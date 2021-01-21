民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票。民進黨昨日（20）舉行中常會，身兼黨主席的總統蔡英文呼應中常委蔡易餘，認為「罷捷」案民進黨要有態度與一套作戰模式，不能像過去一樣坐視不管。對此，罷捷總部發言人徐尚賢大罵「狗屁不通」，認為總統帶頭違反行政中立，檢直是有違身分、狗屁倒灶，他們即便是小蝦米也絕不會向大鯨魚投降。

據轉述，民進黨中常會從王浩宇罷免案討論到黃捷罷免案，中常委蔡易餘在會中提到，不論是王浩宇罷免案或2018年公投案看來，都採取冷處理，最後結果都是失敗；蔡並以同婚議題為例，2018年公投時因為是冷處理，所以民進黨潰敗，不過在2020總統大選時，民進黨加強火力論述，支持者也協助向社會大眾說明，這就有差，因此主張不能遇到罷免案都冷處理。蔡英文聽聞後表示「沒有錯」，指示黨中央在黃捷罷免案中必須要有態度。

面對總統親自下令搶救黃捷，徐尚賢昨日（20）晚間發出聲明，痛批：「所謂的行政中立在蔡英文心中根本就是狗屁！」表示總統府理當是沒有顏色的，黃討救兵竟然討到總統府去了，「原來中華民國的總統府從總統自己開始都是綠色的」，徐更直言：「連一個30歲的年輕人（指徐自己）都能明白什麼是行政中立，擁有尊貴地位如總統的人卻是如此的狗屁倒灶，這也真是讓總統給我們人民上了一門狗屁不通的寶貴課程了！」

徐尚賢稱自己雖訝異卻也非常榮幸，因為人民罷免不適任議員黃捷的行動，居然要勞師動眾到讓總統領軍來對戰公民權。徐坦言，大鯨魚總統很大尾，總統的介入，當然讓他們的壓力很大，不過他們還是會堅定不移的行使小蝦米的公民權，來爭取鳳山人民的支持，為了民主奮戰到底。

不僅如此，徐尚賢更親自向蔡英文喊話：「我們人民要跟總統報告，這場罷免案是鳳山人的事，台灣的民主是所有台灣人民的事，大鯨魚很大，小蝦米們即使會懼但絕不會退！」

(中時新聞網)