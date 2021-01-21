先前因為私人理由連續缺席7場的籃網明星後衛厄文，21日宣告重新歸隊，一回來就將先發上陣面對自己老東家騎士，也讓籃網三巨頭首度合體，籃網總教練納許更強調厄文將沒上場時間限制，不過厄文才一登場，就被裁判吹了進攻犯規。

本季場均27.1分、6.1助攻與5.3籃板的厄文，上次出賽是在6日遭遇爵士，等於快要兩周沒有比賽了，他在昨天出面尋求外界原諒，強調自己是因家庭與社會問題無法比賽，更期望得到隊友與球迷的原諒，如今就看他在場上有何表現。

「幫助厄文回到場上，這本來就是教練的職責，我們是人，厄文也是人，我們必須用盡一切方法保護他，讓他發揮最佳水準，」納許說，「最重要的還是讓厄文開心、安心與成長，我們會持續觀察著他，在他面對問題時，幫助與保護他。」

騎士也將在今天第1節打完的休息時間，播放向厄文致敬的影片，其實這段影片在4年前就製作完成，原本要在2017年10月，厄文代表塞爾提克回到騎士主場比賽播放，沒想到當時海沃爾才剛開始就重傷退場，也讓騎士臨時取消播放影片。

(中時 )