俗話說「穿新衣，除舊氣」，不少人都會將過年領的年終和壓歲錢投資在新造型上，但要怎麼選擇才能提升運勢呢？星座命理專家艾菲爾昨（21）日就在臉書上揭曉12星座的開運穿搭指南，只要選對顏色跟單品就能好運延續一整年！

▍白羊座

輕柔粉彩中性套裝，你是2021的成功人士

幸運色：金色

幸運物：紅色高跟鞋、剪裁俐落的皮衣、珠寶戒指

幸運月：陽曆3、4、11月2021木星落入白羊的「福德宮」，是木星最能把幸運能量100%輸出的宮位，加上守護星「火星」一整年都維持順行，白羊可享有花也花不完的好運了！而今年你將走貴人好運，「金色」是你的幸運色，讓你貴人提早到來，幫助你逢凶化吉。

▍金牛座

展現身材突破自我，你是2021的時尚萬花筒

幸運色：白色

幸運物：微露性感的上衣、蕾絲內衣、裝飾性耳環

幸運月：陽曆1、4、5月

守護星「金星」一整年幾乎都維持順行，而身為象徵「愛情與美」守護星代表，金牛2021怎麼能錯過呢？「白色」是你的幸運色，讓你更加發揮魅力，還能使「木星」拱照事業宮的能量更加強大，讓你成為2021生活事業兼得的人生贏家。

▍雙子座

大地色系的簡約風，你是2021的氣質甜心

幸運色：藍灰色

幸運物：輕鬆的寬版大衣、條紋襪子、金屬框眼鏡

幸運月：陽曆2、6、10月

今年水逆皆發生於風向星座，而身為風向又為守護星座的雙子更是首當其衝。，「藍灰色」是你的幸運色，讓你避開水泥、安度水逆，也讓生日月的幸運能量提前發威，可以早日脫身、成功上岸！

▍巨蟹座

度假風格旅行穿搭，你是2021的度假女王

幸運色：橘色

幸運物：海洋風格的印花外套牛仔褲、度假風格的大包包

幸運月：陽曆6、7、10月

「海王星」今年在你的「遷移宮」進駐，巨蟹最需要帶點度假風格的衣物飾品了。「橘色」是你的開運色，幫助你「越動越帶財」，讓你每一次的變動都能越變越好，為你帶來財富與好運。

▍獅子座

滿心期待幸福降臨，你是2021的戀愛達人

幸運色：金屬色系

幸運物：印有名牌LOGO的外套或大衣、有獅子圖騰的項鍊、皮革手錶

幸運月：陽曆4、7、8月

「木星」今年在獅子的「夫妻宮」進駐，你對終身大事更加渴望與在意了，「金屬色系」就是你的幸運色，讓你桃花能量更加倍，早日遇到幸福良緣，感情也更加甜蜜穩定，越來越好。

▍處女座

完美身材健康膚色，你是2021的健身美魔女

幸運色：白色

幸運物：能修飾身材的素色襯衫、適合運動健身的休閒穿搭、運動內衣

幸運月：陽曆3、8、9月

今年守護星「水星」不在你的主力宮發威，令你生活上順遂不少，也許受星象影響，偶爾會略為下滑，但很快就能再重新獲得好運！「白色」是你的幸運色，讓你遇到星象不穩時能更早擺脫，順利逢凶化吉，好運提早報到！

▍天秤座

整年都是適合約會，你是2021的桃花女

幸運色：粉嫩的顏色

幸運物：黑色顯瘦的氣質上衣、豹紋長裙、簡約時尚的涼鞋

幸運月：陽曆8、9、10月

木星今年在天秤的「愛情宮」照拂，無論單身、有伴的天秤，都能享有浪漫美妙的愛情！特別是單身、或想要懷孕生子的天秤，你得償所願的好運是最高的。另外木星落在此宮也象徵「偏財」好運喔！「粉嫩」就是你的幸運色，更加襯托你的愛情能量，讓你在人財兩得的路上越走越遠。

▍天蠍座

自由隨性慵懶居家風，你是2021的SOHO族

幸運色：優雅藍色

幸運物：絲質襯衫和外套、下衣失蹤的隨興穿搭、金屬電子錶

幸運月：陽曆9、10、11月

今年土星與木星雙雙在你的「田宅宮」照拂，家庭、家人對你來說是更為重要了，且現在開始到2023是你成家的關鍵年，「優雅藍色」是你的幸運色，讓你家宅運更加興旺，更為你帶來心想事成的好運氣。

▍射手座

人見人愛笑容可掬，你是2021的人品王

幸運色：奶茶色

幸運物：西裝外套、V領上衣、皮質手拿包、水晶戒指飾品

幸運月：陽曆4、10、12月

射手有守護星「木星」加持，今年將是重獲新生的一年，守護星「木星」使你開始思考未來規劃，更是替你帶來貴人，指引你新目標，讓你的心終於能安定下來，人生終於步上正軌了。「奶茶色」就是你的幸運色，讓你人生軌道能更早穩定，迅速找到事業、愛情、財運目標，並加速實現的腳步。

▍魔羯座

趁勝追擊實現價值，你是2021 的工作狂

幸運色：駝色 咖啡色

幸運物：打底針織衣、polo衫、展現率性的中性套裝、珍珠飾品

幸運月：陽曆1、11、12月

今年「木星」在你的「財帛宮」拱照，摩羯可享有發財好運了！不只事業順利、薪水上漲，獎金更是連連發放，過去那種為錢財擔憂的惡夢終於不再重演。「咖啡色」就是你的幸運色，讓你2021更加財氣滿滿，今年都不必為錢煩惱。

▍水瓶座

色彩繽紛的塗鴉風格，你是2021的流年寵兒

幸運色：奶油黃色

幸運物：牛仔外套、皮質長靴、香氛蠟燭

幸運月：陽曆1、2、10月

大吉星「木星」今年順利入廟，2021就是水瓶年！「木星」給你前所未有的幸運，你不管走到哪都有如錦鯉附體，做任何事也有貴人幫忙，完全是上天眷顧的寵兒。「奶油黃色」就是你的幸運色，讓你幸運能量更加發威，走到哪都是好運滿盈、順風順水！

▍雙魚座

氣質取勝飄逸輕柔 你是2021的無敵開心果

幸運色：粉紫色

幸運物：細肩帶裙、金屬手鍊、花香調香水

幸運月：陽曆2、3、5月

有「木星」在「玄秘宮」守護，雙魚在2021最明顯的是小人終於退散了，且你今年將進行的各種規劃目標都能安穩實現，幾乎都不會有人來阻礙你。「粉紫色」是你的幸運色，幫助你避開小人、迎來貴人，更快找到幸福的方向！

(中時新聞網)