高雄市議員黃捷罷免案投票2月6日登場，身兼民進黨主席的總統蔡英文昨（20）日在中常會要求民進黨，要給支持者清楚的指令「一定要守住」。對此，國民黨前立委孫大千質疑，蔡英文總統有這麼多美國時間去照顧黃捷，為什麼不認真一點去購買疫苗？難道黃捷一個人的政治前途，比2300萬台灣人民的生命安全更為重要嗎？

國內新冠肺炎疫情再升溫，孫大千今在臉書表示，對抗病毒，要靠的是疫苗，而不是文青式的鬼扯「靠人心的團結」。面對罷免黃捷，蔡英文總統就要求民進黨要有一套作戰模式，不能像過去一樣都坐視不管，為什麼面對急需疫苗的問題，蔡英文總統卻不要求衛福部要有一套應變模式，視若無睹？

黃捷罷免案投票2月6日登場，蔡英文發聲力挺。(中時資料照)

孫大千指出，蔡英文總統為了害怕得罪黨內的暗黑勢力，寧可眼睜睜看著政府大吃東洋製藥的豆腐，放棄第一時間可以得到的救命疫苗，且陳時中明明早在去年就信心滿滿向國人保證，針對疫苗採購已進行超前部署，也有了口袋名單，結果拖到今天，國外疫苗採購部分，連500萬劑疫苗的採購談判都沒有完成。

疫苗採購政策大翻盤，孫大千說，一直是蔡英文總統極力迴避、不肯面對的問題，中間究竟有什麼不能說的秘密？「蔡英文總統已經害台灣人民要用肺發電了，這次總不會又要求台灣人民用團結對抗病毒吧？」

(中時新聞網)