美國紐約證交所兩度髮夾彎，重啟中國三大電信商下市程序，於11日停止股票交易。為此，

中國聯通、中國移動、中國電信21日發布公告稱，於美東時間2021年1月20日向紐約證交所提出書面要求，要求紐交所董事會一委員會覆議美國存託股票的下市程序（決定）。根據紐交所上市公司手冊，覆議將獲安排在提出覆議要求之日起，至少25個工作日後舉行。

澎湃新聞網21日報導，中國聯通、中國移動和中國電信均在公告中表示，已要求該委員會推翻該決定，及在覆議該決定前暫緩暫停美國存託證券之買賣。投資者務必注意，公司不保證推翻紐約證交所決定的覆議要求或在覆議該決定前暫緩暫停美國存託證券之買賣的要求一定能成功。

中國聯通稱，自2000年上市以來，該公司一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規運營。該公司將繼續密切關注相關事項的進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護該公司的合法權益。未來將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用法律法規按需要適時另行公告。

中國移動也表示，該公司自1997年10月上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規、市場規則及監管要求，依法合規運營。公司將繼續密切關注相關事項的進展，並考慮不同方案和尋求專業意見，以保護本公司及股東的合法權益。

中國電信也公告稱，自2002年上市以來，該公司一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規運營。公司將繼續密切關注相關事項的進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護公司的合法權益。

據瞭解，紐約證交所在2020年12月31日宣布對中國電信、中國移動、中國聯通進行退市處理。今年1月5日環球網引述美媒消息，紐約證交所發布聲明稱，不再計畫推進對中國電信、中國移動和中國聯通這3家中企「摘牌」。1月6日，情況再次反轉，紐約證交所監管部門決定重新啟動中國3家運營商的美國存托股票的下市程式。

(中時 )