日本連鎖知名品牌「唐吉訶德」台灣首店20日於西門町開幕，爆朝聖人潮引發話題。該店吉祥物為企鵝「DonPen」，在店內的POP四處可見，店內也販售著他的周邊商品。
DonPen身為日本最大連鎖生活百貨吉祥物，完整人設自然不會少，不僅身高、體重、三圍都有官方數字，連身上顏色也經過挑選。他勤跑活動，也和HELLO KITTY等大牌卡通明星合作過聯名商品，在吉祥物界佔有一席之地。
DonPen的性格在他的官方Tiktok上表露無遺，不僅會與粉絲互動，也在各個重要時節露面向大家問候，更順潮流之勢完全跟上Tiktok流行新舞、新曲。DonPen的官方IG上展示著各店鋪繪有DonPen的POP照片，隨SNS屬性做出不同呈現。
DonPen個人資料（資料來源：https://www.donki.com/official-character/profile.php）
名字：DonPen
1998年，由店頭POP員工繪製而誕生。
南極出生，在東京長大，身體顏色為「午夜藍」（midnight blue），頭上戴著寢帽（nightcap)。
生日：9月8日
身高：98cm
體重：98kg
三圍：98-98-98
興趣：逛唐吉訶德、夜遊
相關小知識：
據說有好幾隻、據說各地店舖的DonPen長相不同、喜歡角落、兩年前開始打高爾夫球、開過演唱會等
DonPen官方IG
https://www.instagram.com/donpen_official
DonPen官方Tiktok
https://www.tiktok.com/@donki_official
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。