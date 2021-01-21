日本連鎖知名品牌「唐吉訶德」台灣首店20日於西門町開幕，爆朝聖人潮引發話題。該店吉祥物為企鵝「DonPen」，在店內的POP四處可見，店內也販售著他的周邊商品。

DonPen身為日本最大連鎖生活百貨吉祥物，完整人設自然不會少，不僅身高、體重、三圍都有官方數字，連身上顏色也經過挑選。他勤跑活動，也和HELLO KITTY等大牌卡通明星合作過聯名商品，在吉祥物界佔有一席之地。

DonPen的性格在他的官方Tiktok上表露無遺，不僅會與粉絲互動，也在各個重要時節露面向大家問候，更順潮流之勢完全跟上Tiktok流行新舞、新曲。DonPen的官方IG上展示著各店鋪繪有DonPen的POP照片，隨SNS屬性做出不同呈現。

DonPen喜歡角落。（摘自www.donki.com）

DonPen個人資料（資料來源：https://www.donki.com/official-character/profile.php）

DonPen2018年開始打高爾夫球。（摘自www.donki.com）

名字：DonPen

1998年，由店頭POP員工繪製而誕生。

南極出生，在東京長大，身體顏色為「午夜藍」（midnight blue），頭上戴著寢帽（nightcap)。

生日：9月8日

身高：98cm

體重：98kg

三圍：98-98-98

興趣：逛唐吉訶德、夜遊

DonPen演唱會與眾人合照。（摘自www.donki.com）

DonPen在演唱會被台下觀眾抬起。（摘自www.donki.com）

相關小知識：

據說有好幾隻、據說各地店舖的DonPen長相不同、喜歡角落、兩年前開始打高爾夫球、開過演唱會等

DonPen（右）與HELLO KITTY合作。（摘自www.donki.com）

唐吉訶德吉祥物「DonPen」（左）、「Donko」。（摘自www.donki.com）

DonPen官方IG

https://www.instagram.com/donpen_official

DonPen官方Tiktok

https://www.tiktok.com/@donki_official

(中時 )