寒流一波接一波，暖暖包、發熱衣、羽絨外套成為禦寒搶手商品，不過，皮膚科醫師提醒，使用暖暖包、發熱衣時，必須格外謹慎，前者可能燙傷皮膚，後者則容易引發溼癢等困擾。

長庚皮膚科醫師黃毓惠指出，最近診間中的發熱衣搔癢個案明顯增加，以中老年人居多，因為怕冷，穿上發熱衣，一走動或是運動，身體冒汗，無法排出溼氣，引發溼疹。

黃毓惠表示，不少患者撩起衣服，前胸後背長出一大片溼疹，有些人症狀嚴重，還冒出毛囊炎，搔癢難耐，一抓就破皮，滲出組織液，確實不好受。

「並不是每個人都適合穿發熱衣」黃毓惠強調，發熱衣重點就是保暖，為求貼身，一般選購小一點尺寸，但流汗後容易悶在衣服內，又溼又熱，因此，原本就容易長溼疹的人就不適合穿這類內衣。

此外，好發蕁麻疹、異位性皮膚炎，或容易長出痘痘人也不適合穿發熱衣，建議選擇純棉的貼身內衣，並採取「洋蔥式」穿法，加上毛衣、外套，1層1層地添加衣服。

不同於純棉內衣，發熱衣材質為特殊纖維，結構特殊，可以鎖住身體散發的水蒸氣，進而轉為熱能，因此，一般建議溫度低於10度時使用，才能避免出汗。此外，應該留意清洗方式，以免損及保溫效果，注意事項如下：

1.不可用過熱的水清洗、浸泡。

2.避免過度搓揉。

3.不能丟烘衣機，應自然風乾。

4.洗衣時，應避免加入漂白水或是衣物柔軟精。

發熱衣材質為特殊纖維，結構特殊，可以鎖住身體散發的水蒸氣，進而轉為熱能。（圖／NOW健康提供）

發熱衣屬於特殊加工的內衣，大部分為化學纖維，市售價格相當大，黃毓惠建議，挑選時，最好觀察含棉成分，比率越高越好，如果穿後容易積汗、起疹子，就不要再穿。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)