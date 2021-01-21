一名女子小芬（化名）罹患思覺失調症，在台大醫院竹東分院治療時，被檢查出聽幻覺與情色妄想，會有「一直想做愛」幻想，結果在病房內廁所，與一名陳姓病友發生3次性行為，陳男以為是天上掉下來的禮物，卻被小芳的母親一狀告上法院，台灣高等法院最後判決陳男與台大醫院連帶賠償40萬元確定，院方不服提再審，被高院駁回仍需賠償。

小芳與陳男2016年3月間在醫院廁所發生3次性行為，不止陳男吃上官司，連台大醫院也有事。小芳的母親認為，事故發生時院方未提供良好的醫療照顧服務，使當時因思覺失調症發病住院、性自主判斷能力薄弱的女兒未獲得妥適照顧，台大其所屬醫護人員亦明知女兒精神疾病發作，竟疏於照護，致遭受性侵害，須連帶賠償40萬元，法院判准其請求。

但院方喊冤辯稱，發現小芳與陳男不適當互動時，醫護人員即提醒應維持適當之身體距離，小芳也說會配合院內規定，此外，當小芳與陳姓病友有肢體接觸時，醫護人員有將她隔離與四肢約束，已盡防範監督與照護義務。

不過高院審理後認為，院方發現小芳與陳男互動、親密肢體接觸行為時，除了口頭提醒保持互動距離，並將小芳送進保護室隔離及四肢約束2小時護理處置之外，並未告知陳男不可以進入小芳的病房或對陳男做出約束處置，導致陳男在病房廁所對小芳性侵3次，顯見醫護人員雖有提供醫療照顧，卻惟未盡保護、照顧小芳身體、健康及貞操權附隨義務，因此台大醫院竹東分院應負債務不履行之損害賠償責任，與陳男應連帶賠償40萬元。

但台大醫院竹東分院不服提再審，台灣高等法院認為，醫護人員發現小芳與陳男有親密及肢體接觸之行為後，未告知陳男不可以進入該女病房，及對陳男約束之處置，終致陳男在女子病房廁所對小芳性侵3次，院方確有疏失，須負賠償責任，駁回再審之訴。

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(中時新聞網)