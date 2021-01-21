大陸女星鄭爽日前被舊愛張恒爆料在美國找代理孕母，生下一子一女，卻因兩人鬧翻，鄭爽一走了之，引發外界批評棄養。一向對藝人劣行絕不包容的大陸廣電總局，昨(20日)在《廣電時評》公眾號發文，批評代孕不是私事，不僅不合法，又有損私德，「我們不會為醜聞劣跡者提供發聲露臉的機會和平台，一如既往」，間接宣告將封殺鄭爽。

大陸廣電總局過去多次出手打吸毒、出軌等有醜聞的藝人，這回鄭爽出事，昨第一時間傳出她人還在北京衛視錄影，似乎工作不受影響，令外界好奇當局這次反應。據《新浪娛樂》報導，昨晚廣電總局在主管重點刊物《廣電時評》公眾號罕見發長文回應，以「代孕棄養者，德不優法不容」抨擊這次鄭爽引發的風波。

廣電總局發文抨擊鄭爽。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

文中表示，近日鄭爽事件引發社會強烈迴響，並在短時間內登上熱搜榜，「代孕不是私事，與法不合，有違社會主義公德。我國禁止任何形式的代孕行為，代孕、棄養更是違背社會公德和公序良俗」，不論該藝人的作品如何，當事人在社會引發的示範作用並不積極正面。

華鼎獎決定收回給鄭爽的獎項。（圖／翻攝自第29屆華鼎獎微博）

廣電總局強調，身為公眾人物有很大的社會影響力，應該「嚴格律己修身，嚴私德，講大德，守公德」，「行業主管部門的相關政策要求是明確的，嚴格的。廣大人民群眾不願意、不接受、也不允許醜聞劣蹟者污染我們的社會公德和公序良俗。」當局未來不會讓這類劣跡藝人在螢幕上有露臉的機會，以為人民提供更正面、健康的作品影音內容。

鄭爽昨現身一語不發快步離開。（圖／翻攝自娛理微博）

無獨有偶，昨華鼎獎也宣布，將收回原本頒給鄭爽「第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員」、「第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星」兩項大獎，並批評鄭爽聲明沒誠意，「絲毫沒有任何悔過、道歉的意思，更沒有提及兩個孩子。如此避重就輕、含糊其辭的回應，不但漠視生命、冷血無情，而且儼然將自己凌駕於法律之上」。

而昨大陸媒體捕獲鄭爽完成錄影工作，和助理等人離開電視台，攝影狗仔問鄭爽：「您是真的決定棄養了嗎？」鄭爽一言不發快速離開，助理不僅幫忙擋鏡頭，還上前拍掉攝影機，阻止媒體靠近鄭爽，一切無可奉告。

(中時新聞網)