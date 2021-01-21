苗栗縣衛生局已於本月8日起就啟動縣內醫療院所無預警查核以因應新冠疫情。（謝明俊攝）

部立桃園醫院爆發院內群聚感染，苗栗縣有17人被匡列為案839的接觸者，因應疫情轉烈，苗栗縣政府衛生局從元月8日起就啟動縣內14家醫療院所無預警查核，邀請多位感染專家協助查核管控，並召開醫療整備會議應戰，苗栗縣長徐耀昌對桃園醫護染疫，表達支持與鼓勵，感謝醫護的付出。

部立桃園醫院爆發院內感染，歷日來經由疫調匡列出與確診者接觸對象，苗栗縣有17人因與案839護理師，在某科大同班上課，其中12人列為居家檢疫對象，5人列為自主管理，都由苗栗縣衛生局嚴密追踨管控。

因應疫情轉劇，並降低社區傳播風險，避免造成醫療體系負擔，衛生局於本月8日起啟動14家醫療院所無預警查核，並邀請新竹馬偕醫院感染科主任曾政尹、台大醫學院新竹分院感染科主任郭漢岳、台中榮總兒童感染科主任陳伯彥及中國醫藥大學附設醫院感染科醫師王任賢，協助輔導縣內醫療院所，以即早警覺院內感染事件發生，全面提升感染管制品質。

無預警查核重點為醫療院所的傳染病監測通報機制、疑似個案及社區監測對象加強採檢、病人及工作人員分流分艙、落實詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，並可利用健保醫療資訊雲端查詢系統查詢相關資料、陪探病者管理、因應COVID-19疫情的緊急調床與消毒作業規範、醫療機構工作人員適當個人防護裝備及健康監測等。

衛生局並邀集全縣14家醫療院所及醫師公會召開醫療整備會議，因應疫情訂定緊急調床作業規範，並重新檢視院方制定的「緊急關閉、部分清空、收治與消毒作業規範」是否足以因應COVID-19疫情發生，相關工作流程、人力配置等是否需更新、倘專責病房不敷使用時，須於1週內增加病床開設等議題，共同努力齊心守護鄉親的健康與安全，維護民眾的就醫權益。

(中時 )