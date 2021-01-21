桃園市議員王浩宇遭罷免後，緊接著登場的就是2月6日高雄市議員黃捷罷免案投票，而「割萊委」行動也已經展開，基進黨立委陳柏惟成為首要目標之一。台北市議員羅智強日前宣布，臉書粉絲專頁「我+1」升級為「割萊委空軍司令部」，目標募集14萬1641位粉絲，如今行動再升級，但還差1萬6000名粉絲。

羅智強去年底成立「我+1」粉專，隨著割萊委行動展開，需要更強大的「空軍」支援。羅智強指出，罷免民進黨立委吳思瑤需要6萬8860票、罷免陳柏惟需要7萬2781票，因此目標募集14萬1641粉絲，也就是兩人罷免票數的總和。

「我+1」粉專目前已累積8萬4千多人按讚，羅智強今表示，若粉絲破10萬，就用《伊羅寓言》售書所得，在陳柏惟選區祭出10輛反萊豬公車，讓刪Q行動再升級，目前還差1萬6000名粉絲。

陳柏惟成為「割萊委」行動首要目標之一。（圖／摘自陳柏惟臉書）

對於遭發起罷免，陳柏惟日前也透過臉書回嗆，批羅智強蹭人氣，當初死黏著馬英九，從馬蕭競選總部發言人發跡，靠著忠心護主，短短4年一路當上總統府副秘書長，更指他最近在防疫上不斷扯後腿，且被號稱「空軍一哥」根本是臉書「斗內一哥」、買廣告大王，還諷他是「三姓家奴」，先後為馬英九、朱立倫、韓國瑜等人工作。

陳柏惟一番言論引來更多批評，羅智強也反擊，認為陳柏惟亂罵人的行為根本就是想轉移支持萊豬、即將被罷免的焦點，口不擇言，可見他現在多慌！

(中時新聞網)