桃園爆發院內群聚感染，第一線醫護壓力破表！一名護理師哀求民眾別再去人多的景點，「尤其是桃園以北、這幾天一堆人跑去排隊的日本名店」。她強調，連日疫情令人憂心，看到新聞上的人潮，醫護內心相當無奈，「再繼續這樣下去，我真的不想做護理師了」。
一名在桃園工作的護理師，20日下午有感而發，在臉書社團「靠北景點2.0」PO文，呼籲民眾別去人多的地方，她特別指出「尤其是桃園以北、這幾天一堆人跑去排隊的日本名店」（指甫開幕的唐吉訶德）。
透過新聞，幾乎全台都知道唐吉訶德來台展店，地點就選在西門町。排隊人潮從早上排到半夜，護理師說真的很無奈，「台灣的安全是建立在第一線防疫人員和醫護的堅持之下，這次爆發本土，有多少人指著醫療人員罵，然後轉頭跟著排隊、群聚。」
她擔心，不到一個月就要過年了，恐怕又是滿滿人潮，「別忘記你們的日常生活
是防疫、醫護人員的血和淚換來的，別把這樣的安逸當作理所當然，我們是人會累也會垮；遵守防疫新生活，拜託！」
她更哀怨地說，已經撐一年了，再繼續這樣下去，護理師這份工作她也不想再做了，「不要等我們築起的牆垮了，你們才想起疫情的可怕。」
(中時新聞網)
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