戴豐樹出任大同執行副總 09:102021/01/21 工商 郭及天 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同（2371）20日董事會通過新任執行副總任命案，由富士康國際控股總經理戴豐樹出任。 去年12月大同經營團隊換手，前中美晶集團董事長盧明光接任董座，並延攬來自鴻海體系二員大將鍾依文、戴豐樹分別擔任總經理及執行副總經理。 2萬5千國民兵保衛 拜登宣誓就職 全新第一家庭 帶汪星人重返白宮 (工商 ) #鴻海 #大將 #中美晶 #大同 #戴豐樹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 學測3類考生須隔離應試 04:102021/01/21 焦點要聞 宥勝強勢回歸 寶齊萊助威 04:102021/01/21 時尚消費 曾敬驊太over 戴巨型報童帽當復古雅痞 04:102021/01/21 時尚消費 陳時中示警 民眾應隨身帶酒精 04:102021/01/21 焦點要聞 台灣精品說明會 聚焦數位行銷 04:102021/01/21 投資理財 拜登簽17項命令逆轉川普政策 重返WHO、巴黎協定 08:312021/01/21 國際 漲價、產能全開 華紙Q1盈面大 04:102021/01/21 證券．權證 高雄大同醫院攜手緯創資通 打造智慧長照 04:102021/01/21 證券．權證 《半導體》秒填息後遇賣壓 環球晶陷盤整 10:342021/01/21 財經 川普祝新政府好運 就是不提拜登 04:102021/01/21 焦點要聞 《台北股市》盤中焦點股：台積電、西勝、直得、鈺齊、聯發科、友達 10:172021/01/21 財經 財經熱門新聞 東森直消電商業績翻倍成長 包下藍寶石公主號辦獎勵旅遊 - 財經 - 工商 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 專家：比特幣、特斯拉已是大泡沫 - 全球財經 - 工商時報 印度網民稱陸不進口印度米會餓死 用途曝光後臉腫了 - 財經 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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