大同（2371）20日董事會通過新任執行副總任命案，由富士康國際控股總經理戴豐樹出任。

去年12月大同經營團隊換手，前中美晶集團董事長盧明光接任董座，並延攬來自鴻海體系二員大將鍾依文、戴豐樹分別擔任總經理及執行副總經理。

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(工商 )

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