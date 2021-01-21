【愛傳媒特約記者吳思賢報導】隨著萊豬正式進到台灣市場，很多消費者都想知道怎麼分辨台灣豬肉與美國萊豬，網路上也有很多人教導訣竅，不過在屠宰業有幾十年經驗的豬肉盤商表示，其實連他們也無法分辨。

有專家說，含瘦肉精的萊豬，豬皮下連著的豬肉脂肪很薄，或是幾乎沒有脂肪；相較之下，不含瘦肉精的台灣豬肉，豬皮底下會有一層幾公分厚的脂肪。也有曾經在美國住過多年的營養師認為，萊豬通常比較乾，而且會有獨特的味道，跟台灣豬肉不一樣。

對此，在板橋巿場經營了幾十年的豬肉攤商說，他不認為台豬、萊豬好分辨，因為豬的品種不一樣、飼料及養殖方法也不一樣，本來就會有不同的肥瘦或是味道，至於皮下脂肪，不同的豬也都不一樣，以他幾十年賣豬肉的經驗，也看不出有什麼差別，更不要說找出分辨的訣竅。這位不願具名的豬肉攤商說，他跟同業交流過，也問過養豬的業者以及大盤商，大家都說沒有辦法找出光看豬肉就可以真正分辨的方法。

至於標章是否有效，豬肉攤商笑笑說：賣豬肉也是良心的事業，他們的多年口碑應該會比形式上的標章重要。

(中時新聞網)