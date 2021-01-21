【愛傳媒郭香美專欄】義大利水都威尼斯，是世人公認歐洲最浪漫的城市之一。全盛時期在文化、藝術、文學、音樂與建築各方面，締造許多世界之最。

來到威尼斯，令人有抽離日常世界之感，眼前盡是激發無限想像力的豐富空間。藝術家們不斷在他們的創作中再現那詩意般的景致，旅人們被它獨特的魅力吸引，禁不住要一而再、再而三地造訪這座神秘夢幻的海洋城市。

我曾三度造訪威尼斯，第一次是在1982年，那時我們住在臺灣，我和外子一起跟著旅行團遊歐洲，威尼斯只是其中一站，短暫佇留，驚鴻一瞥，卻對它戀戀不忘，遊後完成了兩件畫作——《嘆息橋》、《浪漫旖旎的威尼斯》。

第二次是1993年夏天，我們手足四姐妹和雙親同遊歐洲。這回，我專注於陪伴兩老，沈浸在溫馨的家族旅遊中。

而父親寫生本一直不離手，之後他陸續完成的「歐洲系列」畫作，將水都威尼斯之美詮釋得淋漓盡致，也為這次旅行留下永恆的回憶。

第三次是在1998年，這時，我們已遷居加州。不同於前兩次蜻蜓點水式的旅遊，這次我們夫妻倆自由行專程前往威尼斯。

為了要深度探索這座迷人的城市，我們大多以步行的方式尋訪著名景點。沿著大運河悠遊在這充滿藝術氣息的文化古城裡，水岸兩側盡是一幢幢自水中拔地而出的雄偉建築、豪華宅邸，不論是拜占庭風格、哥德式、文藝復興風格⋯，其建築直接以視覺的方式呈現出層層堆疊的歷史，訴說著城市的榮光，形塑出水岸華麗璀燦的美景。

我們也乘坐貢都拉（Gondola）沿著黃金水岸深入蜿蜒曲折的幽靜水巷。穿梭在迷宮般的水道巷弄裡，嘆息橋娓娓傾訴纏綿故事、悠悠水岸旁，斑駁古意的民宅前小船靜泊、拱橋下詩意的浮光掠影，貢都拉船伕一邊搖櫓一邊高唱情歌，憑添水巷的深情嫵媚，隨著時間的推移、潮汐的漲落，水面光影千變萬化，引領人們體會威尼斯的幽微纖細之美。

此行，完全沈浸在這座浮游於水上的悠緩城市中，豐富的感官體驗、令人陶醉的心靈饗宴，都在畫筆與岩彩下轉化成一件件創作。

2020大疫之年，義大利疫情嚴重，而地球暖化、海平面加速上升，近年來威尼斯水患不斷，據聞持續下沈的威尼斯可能在本世紀中就會消失在大海裡，滄海桑田令人不勝唏噓！

在此分享我以水都威尼斯風景為題材的畫作，記錄那份美感經驗，也祈願2021年疫情早日退散，舉世平安。

作者為膠彩畫家，傳承父親郭雪湖的膠彩畫藝術

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)