【愛傳媒左化鵬專欄】她緩步登上了舞台。一頭短髮，不施脂粉，白色上衣，綠色短裙，穿著一雙球鞋，就像大媽提著菜籃上街買菜，那般的輕鬆自在。

她笑著對聽眾說：「你們是來聽我簡文秀唱歌，不是來看模特兒的服裝秀，對不對啊？」，引起了哄堂大笑。

那天晚上，到中油公司國光音樂廳，聆聽台灣省會計師公會七十週年慶「秀出風華」慈善音樂會。

這場音樂會，安排了長達四十分鐘的簡文秀個人秀，讓來賓一次聽個過癮。她一上台，就鄭重其事地說：「今天新冠疫情嚴重，各位又冒著風寒，前來聽我唱歌，各位都是我的生死之交，我一定要好好的唱給大家聽」。

她說到做到，扯開喉嚨，一首首美妙動聽的歌曲，傾瀉而出。〈綠島小夜曲〉、〈月亮代表我的心〉、〈思慕的人〉、〈寄語白雲〉、〈奇異恩典〉、〈恰似你的溫柔〉⋯，聲樂家演繹流行歌曲，就是不同，高亢的歌聲，縈繞在國光音樂廳的每一個角落，聽眾無不聽得如醉如痴。

簡文秀是國內外知名的聲樂家，她出生在蘭陽平原一清寒人家，天生就具有一副好嗓子，八歲那年，代表羅東鎮參加宜蘭地區台灣歌謠比賽，當時，沒有兒童組，只有社會組，這名稚嫩的小女生，一鳴驚人，以一首〈青春嶺〉奪得成年組的冠軍。

從此，她開始嶄露頭角，代表學校參加各項歌唱比賽，贏得大大小小許多的獎杯。

初中畢業，因家庭經濟因素，簡文秀一度想放棄學業，到台北當舞女賺錢養家，幸好她的級任老師，竭力反對，勸她就讀不用繳學費，還有零用金可花的台北師專。

恩師的建言，改變了她的一生。在北師，她受教於許多名師，開啟了學習音樂之門，畢業後，她一度當小學老師，後來，得到全額獎學金，負笈美國州立舊金山大學及美國國際大學藝術研究所，專攻聲樂表演和歌劇演唱，取得聲樂碩士學位。

簡文秀的時代來臨了，這位來自福爾摩沙台灣的聲樂家，以獨特的嗓音，演唱義大利和德國的歌劇，在加拿大、英國、德國、希臘、義大利、日本等地，參加了各項音樂比賽，獲得個人獨唱和合唱的首獎及金牌獎無數，成了國際知名的聲樂家。

每當她在台上比賽時，台下西方面孔的洋裁判，都渾然忘我，以為自己是聽眾，還起立鼓掌叫好。

簡文秀也曾多次受邀到中國大陸演唱，一次演唱會，她壓軸演唱〈那魯灣情歌〉，獲得如雷的掌聲。她要把來自寶島的歌聲，傳遞到大陸的每一個角落。她表示，兩岸是同文同種，同一根源，歌聲可以更增加兩岸的瞭解。

在菜市場，在廟口，常可見到簡文秀的身影，她要唱歌給市井小民聽。她說，音樂就是要貼近民眾的心聲，她也常到監獄，唱歌給受刑人聽，溫暖他們的心。

有一次，她來到安寧病房，一名躺在病榻上的癌末病患，堅持要盛裝聽她唱歌，她緊握著病人的手，一曲未竟，病人已停止了心跳，含笑安詳地去世了。醫生、護士、和病人家屬，都感動萬分。

簡文秀二十多年來，一直從事公益活動，所有的公益演唱會，她都竭誠參與，不取分文酬勞。她現在是一家上市公司的董娘，也是一個基金會的董事長。她唱歌是為了興趣，只有付出，不求回報。

那晚的演唱會，她贈送每一位聽眾，一支億光電子公司生產的LED燈手電筒，她一開唱，聽眾就忘情地揮舞著手電筒，好像滿天的星星，一閃一閃，亮晶晶。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)