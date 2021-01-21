【愛傳媒葉毓蘭專欄】為了救治去年10月至美國探親，12月27日返國後確診的812案例，衛福部直屬的桃園醫院，已經有九名醫護及家屬染疫確診新冠肺炎。

讓我們一起為這些為了保護台灣人的健康奉獻而染疫的醫護及其家人集氣祝福，希望他們早日康復。

也要感謝全國各地參與防疫的人員，是你們，我們才能夠在台灣，馬照跑、舞照跳，是你們的辛苦，讓台灣成為亂世中的福地。

但是，我也要敬告政府，要珍惜上天給我們的福氣，更要寶貝所有參與防疫、醫療救治的人員，不要因為錯誤的決策，增加他們不必要的負擔和曝險的機率。

因為，在英國變種病毒爆發後，各國紛紛對英國採取封鎖政策，可我國不但派出包機去接回滯英台胞，甚至還夾帶二十幾名非本國籍人士，最後英國包機有五名確診病例。

事後我在立法院質詢時，衛福部次長以我國的醫療量能很充足為由，為英國包機背書。

就算當時我們的確診病例不多，負壓病床還可以容納，但是在疫情瞬息萬變的當下，請不要再搞Taiwan can help的醫療外交了，讓醫護人員得以喘息吧！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)