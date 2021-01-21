前「酒國名花」凌威威憑著亮麗外型，1995年參加環球中國小姐選拔，獲得第6名佳績，昔日出書爆料酒店秘辛爆紅，不過近來卻是諸事不順，不僅與小十一歲嫩夫婚姻亮起紅燈，目前正在打離婚官司，開設的畫室受到疫情嚴重影響，讓她只得重返酒店謀取生計，此外更爆料在酒店接Ｓ的價碼，引起網友熱議。

根據《自由時報》報導，凌威威開設的畫室，近來受到疫情嚴重影響，生意已經不如以往，讓她決定相隔11年後，再次回到酒店上班，她強調會重操舊業，是為了想多賺點錢，畢竟還在償還研究所貸款，不過畫室方面依然會繼續經營下去，她強調這次待的日式酒店相當純，並沒有在做S，加上做小姐時薪才250元，自然不用出場，也不會跟客人做出賣肉體的事，雖然賺的錢較以往少，但相對而言則以往安全。

凌威威和嫩尪打離婚官司，畫作又遭妹婿侵占。(圖／中時資料照)

此外，凌威威也大方公開酒店消費價碼：「低消一個人1500元，但不能抵扣其它費用，酒錢6000元到40000元不等，啤酒一杯350元，一個女生或便服店帶進場，一人一千元，指名費則是1000元到5000元不等，此外還要加上總金額10%費用」，更透露一般外場S行情價是10000元到15000元，看來要入場消費口袋還必須要夠深。

凌威威和小11歲「岳飛後代」岳子樓閃婚後又閃離，目前仍在打離婚官司，此外自己的畫作遭到侵占，讓她怒控妹婿和妹妹聯手要她簽下5萬元「賣身契」，並要求不能在各大媒體發佈不實謠言，等同限制她的言論自由，可以說是屋漏偏逢連夜雨。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)