明天與意外，沒有人知道誰會先到。中國人壽建議年輕小資族，可以投保兼具還本及意外保障性質的高CP值保單，年繳20年，第25年即可領回50％的保額，保單繼續有效，若發生天災、電梯事故、公共建築火災或水陸空交通意外，不幸身故，就是理賠1.5倍保額。

目前如富邦人壽、台灣人壽都有類似的保單，即保障終身，但保戶在20年或25年後可先領回一筆生存金，保單繼續有效，讓年輕小資族既可以存錢，又能有意外相關保障，即俗稱的用存款利息買意外險。

如富邦人壽的鑫平安福終身保險，有繳費6年及20年期，保單在第20年時可以領回表定總繳保費，如30歲女性保額100萬元，20年繳費一年表定繳41,500元，但相關保費折扣後只繳41,085元，20年下來共繳82.17萬元，20年期滿時可以領回83萬元，保單繼續有效，即海陸大眾運輸工具意外有三倍保額、空中則四倍，一般意外就一倍保額。

中壽推出的鑫如意終身險，則是訴求25年期滿時是領保額，會比總繳保費領回更多。

例如某30歲男性投保中壽這張「鑫如意」終身險，再附加意外傷害重大燒燙傷附約，保額100萬元，希望用月繳方式減輕負擔，則每月保費約2,047元，20年下來總繳了49萬1千多元，保單滿25年時，可領回50萬元，保障繼續有效，意外身故、意外失能、特定意外身故、特定意外失能、意外骨折、食物中毒、重大燒燙傷等都有理賠。

若以年繳方式，如30歲男性投保保額200萬元，年繳保費46,530元，20年下來共繳93.06萬元，第25年時就可領回保額一半，即100萬元，之後保單繼續有效，即一般意外200萬元，特定意外保障300萬元。

(工商 )