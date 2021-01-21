近期各地疫情又再起，目前全球確診人數已高達將近9235萬例確診，但疫苗進程超乎市場預期，也帶動樂觀情緒。國際投行因此保持正面觀點，期待全球在2021疫苗順利接種的情況下，經濟活動將快速復甦。且各國財政及貨幣政策持續寬鬆，預期將進入景氣週期強勁反彈的階段。針對風險性資產，國際投行普遍也持樂觀態度，認為目前落後的地區及產業在未來有機會出現亮眼表現。

後疫情時代，由籌碼面來看，資金大幅進入股市、持續從高收益債轉出，資金尤其流入先前表現落後其他區域的新興市場，去年出現大幅度反彈；股市表現較債市及原物料突出，而已開發市場表現相對新興市場也較為遜色。國際投行預估2021第一季將因冬季天氣影響導致疫情出現雜音，讓市場出現震盪，但企業實質上獲利時間點將落在季末，再加上市場對疫苗樂觀情緒維持高檔下，預期短期資金潮應當不會減退。

2020全年美元指數下跌約8.5%，而各國際投行也普遍認為2021年美元將續弱，美元的長期結構性走弱趨勢，將有助於新興市場金融情況的穩定。新興市場中尤其以大中華地區為佳，主因相較其他國家疫情較可控，生產活動維持正常，其餘地區如美洲、歐洲、南亞等則持續為疫情所苦導致生產活動停滯、延後；而大中華地區也因生產活動維持正常，所以出口力道強勁，帶動貨幣升值。

針對債市，國際投行普遍預期利率長期仍將處於低檔，但目前市場資金充沛且流動性高，投資人勢必會尋求收益，在低利率環境下，便以財政貨幣體質較佳、實質收益率較高的新興市場債券優先。

(時報資訊)