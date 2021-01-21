2月台指期今日開盤上漲70點，為15803點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期周三下跌122點至15766點。價差方面，台指期轉為逆價差-40.18點，電子期轉為逆價差-3.1點，金融期轉為正價差0.69點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少7584口至-4807口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少13265口至-16717口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少6722口至-16542口。

永豐期貨表示，未來可留意美國重要企業財報的陸續公布，短線可觀察萬六整數關卡是否有獲利了結的賣壓。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16600點，賣權未平倉最大量集中在14000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.51降至1.38。VIX指數下跌0.52至22.86。整體選擇權籌碼面偏空。

(時報資訊)