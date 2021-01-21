南韓全州市距離首爾約3個小時車程，是舊王朝首都，也就是近期熱播韓劇《屍戰朝鮮》王朝時代的京城，因保存許多傳統文化遺址以及擁有最大的韓屋村聚落，成為韓國文化旅遊重鎮。除了有形遺產外，全州更被聯合國教科文組織指定韓紙、韓定食與傳統曲藝「盤索里」等世界文化遺產的發源地，可說是韓國傳統文化的心臟，不但成為「國際慢城組織」指定慢城，更在2016年被《孤獨星球》選為亞洲旅遊十大必去之地，想要體驗韓國生動歷史與傳統文化的精髓，一定要來全州！

秋高氣爽領聽來自世界的聲音

「全州國際音樂節」自2001年創立，是韓國最具規模的綜合性音樂節，在國際節慶評選上獲獎連連。每年秋天於韓國聲音文化殿堂舉辦為期連續五天的盛會。Sori一詞在韓文即為聲音與音樂，音樂節特別引用Sori這個詞彙，可見其以韓國傳統音樂為內容串接世界音樂的概念，結合在地藝術扎根、傳統文化新創、文化平權與推廣與國際聯盟合作等策略。過去幾年由韓國擊樂大師朴在千（Park Je-Chun）擔任藝術總監，其寬闊的藝術視野與天馬行空的創意，除了匯集各類傳統藝術泰斗，每年依據不同主題廣邀各國世界音樂家參與，讓每年的開幕式成為專業人士與愛樂觀眾引頸期盼的重要盛典，台灣的音樂家也從2015年起受邀參與這場盛會，每每成為藝術節中的亮點..........(未完待續)

全州國際音樂節擅長將不同的表演形式結合，從中敲響共鳴處，創造出新的聲響。此照同為2019年的開幕演出，由左至右依序為佛朗明哥舞、韓國農樂、肚皮舞，以肢體中的節奏為節點，由樂池的杖鼓隊伴奏，巧妙編排出一場扣人心弦的表演。（圖／EVENT365生活誌提供）

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