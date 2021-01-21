由四個大男孩創造出來的魔幻空間，踏入這裡你會被周遭精緻又細膩的裝飾所吸引，也會被調酒展現出的創意靈魂所震懾，這裡就是位於大安區的「Fourplay Cuisine」。在這裡，要你揮灑你天馬行空的想像力，只要有緣走進這間店裡大家都是朋友，放心將你的靈魂交給調酒師，你一定不會失望的！你的喜怒哀樂，你的記憶，你的一切都是這杯即將端上你面前的調酒的原料，酸甜苦辣由你自行體會。

「Fourplay Cuisine」一進門的兩大門神畫像，牆面的磚瓦，深色的沙發及桌椅，有種懷舊氛圍，還有精美的木雕以及各種細節，只要你仔細尋找一定能發現很多充滿著時間味道的小巧思。跟其他酒吧比起來還算明亮的空間，給人一種放鬆舒壓的感覺，少了壓迫感。天花板的掛飾、牆上的書籍還有那奇特的時鐘，四位大男孩將這些被時間刻上痕跡的老物保留，賦予了他們全新的意義。

「Fourplay Cuisine」不提供酒單，單由客人決定自己想喝的口味、口感、搭配以及基調去調酒，所以每一杯酒都是獨一無二的，來到這裡與其說是買一杯調酒，不如說買一杯回憶或是一杯心情來得貼切。各種創新技巧運用在調酒上，時而聞到特殊的香味，時而發現吧檯煙霧縈繞，就好像調酒師在變魔術一樣。酒精本就醉人，但是「Fourplay Cuisine」拿靈魂還有真摯來作酒，給原本強烈嗆辣的酒精蒙上了一層溫柔的簾幕，今晚你想喝點什麼呢？

「Fourplay Cuisine」雖然說是無酒單，讓你可以自由搭配，讓調酒注入屬於你的調調以及靈魂，但還是有季節性的特調，而且每一季的調酒都有美美的沙龍照，讓人看了還沒喝到就心癢癢。而且在這邊，才沒有什麼「圖片僅供參考」這回事！調酒本人也是一樣美、一樣浮誇！

酒吧也能處處是藝術高質感創意調酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

接下來我們就一起來看看近期「Fourplay Cuisine」將創意點子放在哪裡，又與怎樣的元素蹦出新滋味呢？這一次他們以電影、設計還有音樂作為發想，用不同的主題或是音樂人來創作出一杯又一杯視覺上搶眼、味道上絕對不讓你失望的藝術品！

酒吧也能處處是藝術高質感創意調酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

除了營業時間的餐食還有調酒，「Fourplay Cuisine」創了酒吧的先例竟然賣起便當啦！便當有五種主餐選擇，還配上湯品以及沙拉，超級豐盛絕對讓你超級飽足。而且還提供了午餐與晚餐兩個時段，並且配合外送服務！只是要注意，午餐時間只限外送，晚餐時段才加開店內自取服務喔！將創意擴展到便當上，派編只能說「Fourplay Cuisine」真的是讓人驚喜一波又一波呢！

酒吧也能處處是藝術高質感創意調酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

酒吧也能處處是藝術高質感創意調酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

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酒吧也能處處是藝術高質感創意調酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

酒吧也能處處是藝術高質感創意調酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

酒吧也能處處是藝術高質感創意調酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

▲當家Allen以兩位音樂人，老鷹音樂 Eagle Music 老鷹雙帥Bii畢書盡、Dino李玉璽作為發想。一杯shot是台灣代表飲品冬瓜茶、一杯shot則是韓國人參注入燒酒，各自代表畢書盡和李玉璽的成長背景，再如同深水炸彈一般掉入台啤當中，象徵兩人「撞」出真摯友情。不如這週末就約兄弟來喝ㄧ杯吧！（圖／BEEMEN蜂報提供）

▲《做工的人》感人劇情大完結，裡面道出了鐵漢柔情、丈夫在家中承受的壓力以及社會不同階層的面貌。這杯《做工的人》特調，清爽口感中帶出強烈的後勁，鐵漢亦有脆弱以及柔似水之時，這時候有人輕輕將你擁抱是多麽幸福的事情。（圖／BEEMEN蜂報提供）

▲《若是一個人》ㄧ個人可以做好多事，ㄧ個人看電影，ㄧ個人旅遊，ㄧ個人吃飯，ㄧ個人喝酒⋯。從演員孫可芳（小豆）、林鶴軒（大鶴）發想，創作出可愛外型的河豚特調。ㄧ個人真的沒什麼，自在開心就好，只是有時候ㄧ個人久了，防禦指數不小心開到最強，變成氣鼓鼓的河豚，那就不可愛了！無論你是ㄧ個人還兩個人，都要試試《若是ㄧ個人》特調吧！（圖／BEEMEN蜂報提供）

除了營業時間的餐食還有調酒，「Fourplay Cuisine」創了酒吧的先例竟然賣起便當啦！（圖／BEEMEN蜂報提供）

(中時新聞網)