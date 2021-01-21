美股三大指數上演新總統就任的慶祝行情，台股加權指數21日開在15,775.73點，呈現小跌，台積電（2330）開低在640元，但電子股展現反彈走勢，包括台積電大聯盟、PA三雄、記憶體、面板雙虎量價齊揚，占大盤比重高達78％，拉升加權指數一度大漲逾300點，再度攻上16115點新高、第三度站上萬六大關。

盤面上，台積電早盤黑翻紅，漲逾2%來到663元改寫新高，市值衝破17兆；聯發科發表新晶片激勵，股價大漲6%至930元，刷新天價紀錄，有機會加入千金俱樂部；鴻海上漲1.75%至116.5元。

美國第46屆總統拜登20日宣示就職，讓人們對另一輪經濟刺激方案、較為平順的疫苗接種過程充滿希望，再加上「尖牙股」飆漲，促使道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數全面刷新歷史收盤高。

道瓊工業平均指數1月20日上漲0.83％（257.86點）、收31,188.38點，創歷史收盤新高。那斯達克指數跳空上漲1.97％（260.07點）、收13,457.25點，創歷史收盤新高。費城半導體指數下跌0.27％（8.28點）、收3,085.04點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，拜登就職美國第46任總統，在期中選舉之前，預期拜登將全力拉抬美國經濟，美股尖牙股飆漲，NETFLIX、ALPHABET股價創歷史新高，Apple也即將再創新高，Oppenheimer則調高特斯拉目標價到1,036美元，帶動S&P500、NASDAQ再創歷史新高，美股多頭可用之兵甚多。

在台股部分，范振鴻認為，台灣近期的疫情跟歐美比並不算嚴重，加上台積電現在的戰略地位，使得短中期投資人都持續蜂擁買進台積電，20日收盤台積電占指數權重繼續升高到35.17％，四大半導體股占權重40.39％，半導體產業對台股的影響越來越高，台股後續走勢仍以台積電馬首是瞻。

(中時新聞網)