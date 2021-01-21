德國汽車製造龍頭福斯(Volkswagen)老闆狄斯(Herbert Diess)周三(20日)啟用個人推特(Twitter)帳號，首次推文就瞄準近1年來風生水起、市值超越任10家其他車商的特斯拉(Tesla)，不管是政治影響、市場份額都要爭。

狄斯推文：「Hello，推特！我與福斯集團來此製造一些影響，特別是政治議題上。還有，當然是要搶一些馬斯克(Elon Musk，特斯拉共同創辦人兼執行長)你的市場份額—總之，我們的ID.3 和e-tron已經贏得歐洲首批市場銷售。期待建設性的討論！」

福斯和旗下豪華品牌奧迪(Audi)首批量產的電動車ID.3和e-tron上市第1年就在歐洲銷售數字亮眼，打破歐洲電動車市特斯拉獨占地位。

其實狄斯、馬斯克私交不錯，應該也是因為如此，狄斯才會選擇首次推文就跟好友嗆聲、開玩笑。以推特為對外唯一發聲管道的馬斯克前年９月曾推文大讚福斯，稱這家老牌德國車商在電動化方面比其他任何大型車商都做得更多。

去年９月馬斯克視察柏林廠進度時，還特別去狼堡(Wolfsburg，福斯總部，距柏林車程約3小時)拜會狄斯，當時狄斯還陪馬斯克試駕ID.3。

不過再過段時間，馬斯克推特帳號是否完全由他本人使用、回覆就說不準了。自特斯拉宣布裁撤公共關係部門後，所有新聞發布、甚至客訴都只依賴馬斯克推特帳戶，但他除特斯拉還要兼顧瞄準太空運輸的新創公司SpaceX，分身乏術，過去幾個月特斯拉一直在找專人來管理馬斯克帳戶。

特斯拉周三在那斯達克小漲0.70%，收報850.45美元；福斯在法蘭克福證交所大漲3.03%，收報171.55，與其ADR(美國存託憑證)在OTC(場外交易市場／櫃檯買賣)漲幅3.02%，報19.12美元。

(中時新聞網)