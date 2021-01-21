一位北部高中生日前因期末考差，心情不佳便自行搭車南下屏東，卻因錢不夠在超商哭，被員警帶回開導，臨走時開心的詢問想考取警察大學的方法，讓員警心好暖。（圖／枋寮分局提供）

一名就讀北部高知名度明星高中的男學生，剛考完期末考因成績不理想，心情很差不敢回家，遂獨自搭火車南下屏東散心，卻因身上的錢花光又飢又渴，坐在枋寮鄉內一家超商內不知所措，無助地在在店內不斷哭泣，店員看到有異狀立刻報警，員警帶回派出所後，不但熱情招待，同仁還陪著他聊天紓壓解悶，讓高中生感動破涕為笑，答應與家人一起回台北，臨走前還不斷詢問要如何考警察大學。

枋寮分局建興派出所2名員警鄭貽尹、張煥橙，日前擔服交通稽查勤務，接獲某超商陳姓店員來電，表示有一名高中年紀左右的男生，在店內徘徊不安，且坐在椅子上哭泣，希望員警協助。

員警到場後，發現少年坐在超商內啜泣，經員警上前安撫並詢問了解後才發現，這位高中生家住北部，就讀一所相當知名的明星高中，因為自我要求高，日前期末考結束後發現成績考得不好，於是不敢回家，剛好離家散心，便起意搭火車南下。

但是到達枋寮後，高中生發現身上金錢已經花光，沒錢吃飯，連買飲料的零錢也沒，一時之間不知道該如何是好，加上天氣熱，便無助的在超商內休息徘迴，想到自己的狀況而開始哭泣。

員警了解狀況後，立即將其帶回派出所並通知家屬。所長李天寶得知情況後，連忙提供熱食及茶水，並於與少年聊天，順便藉機開導少年，給予正向的觀念，最後高中生破涕為笑，答應與家人一起返回北部。

更讓警方感動的是，高中生與家人離開前，高興的向員警表示，在聊天中讓他知道原來自己眼界仍太小，原來社會中有很多他還要學習的地方，同時頻頻詢問未來要如何考警察大學，讓員警相當有成就感。

(中時新聞網)