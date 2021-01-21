許多車主都會在加油時，順便在加油站洗車，省時又方便。不過，日前一輛賓士車正在洗車時，竟遭後方一輛「牛頭牌」轎車暴力撞出洗車隧道。肇事轎車神鬼一撞後，又莫名其妙的倒車離開，還差點撞上加油站員工，影片曝光讓網友全嚇傻，許多人直言根本像是在尋仇。

TOYOTA撞後繼續催油門，硬是將賓士往前推。（圖／爆料公社二社）

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」PO出這段影片，只見白色賓士停在洗車區，尚未進入洗車隧道，加油站員工還從車尾走過，下秒就有一台銀色TOYOTA完全沒減速從後方撞上！TOYOTA撞上賓士還不夠，繼續催足油門，將賓士繼續推到洗車區外。

短短1秒，監視器畫面已幾乎看不到賓士了。（圖／爆料公社二社）

數名站在一旁的員工全部傻眼，其中一名女子疑似受不了撞擊聲，用手摀著雙耳逃離現場；沒想到TOYOTA竟在此時急速倒退，差點撞上女員工！由於TOYOTA急撞賓士、催足油門推出去，事後又急速倒車，讓原PO認為「不太像是暴衝欸」。

女員工逃離現場時，TOYOTA正好急速倒退，差點直接撞上她。（圖／爆料公社二社）

網友看後也超傻眼，紛紛表示「應是尋仇的吧」、「那個遮耳朵走掉的員工，看得我一把冷汗飆出」、「油門當煞車踩」、「打P檔又不小心只推到R檔…我猜是三寶之一」、「扯到爆，還倒退」、「那變速箱真神啊，幾乎零秒切換」、「TOYOTA贏了」、「這是碰碰車遊戲場嗎」。

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(中時新聞網)