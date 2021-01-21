因應美豬進口，台中市政府與德國知名檢測機構騰德集團在台騰德姆斯技術顧問公司，合作檢測美豬美牛，卻驚傳騰德竟爆發食安檢測報告疑似造假弊案，目前總經理魏彰志日前遭調查局約談，21日台中市衛生局食安處澄清回應，非契約商，1月8日該公司提供市民或業者優惠之乙型受體素檢驗資訊，已自相關網頁刪除。

台中市食安處表示，騰德姆斯技術顧問股份有限公司並非本府乙型受體素檢驗共同供應契約之委託廠商，該公司1月8日提供本市民眾及業者2300元之乙型受體素優惠檢驗資訊，已自本府相關網頁刪除，經查，市民或業者均未送該公司檢驗，食安處將嚴格依照最新公告方法檢驗把關。

衛生局說明，市府共同供應契約之委託廠商皆為衛生福利部認證之實驗室，計有台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）、全國公證檢驗股份有限公司、振泰檢驗科技股份有限公司、財團法人中央畜產會及歐陸食品檢驗股份有限公司等五家業者，食安處所執行的乙型受體素檢驗，並未委由外部實驗室執行，該處之檢驗過程及品管皆依照並符合衛生福利部實驗室認證及品管相關規定。

衛生局指出，自去年8月起迄今共檢驗乙型受體素超過800件，皆由食安處嚴格依公告方法自行執行檢驗，全府亦進行快篩共1559件，結果全數合格，將持續以最嚴格的標準為食安把關，捍衛市民健康。

(中時 )