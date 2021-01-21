疫情未歇之下，在家圍爐吃年夜飯的人變多，如何花少少錢、輕鬆準備出一桌超澎湃年菜，國內冷凍水產龍頭業者元家企業旗下品牌「海鮮士官長Yes Sir」推出「一湯四品大禮煲」，價格超佛心，不用千元即能享用新鮮干貝、帝王蟹腳等超澎湃年菜；另外，生食級干貝、波士頓龍蝦更主打市價67折的「絕殺價」，讓消費者不用花大錢就能將「海陸大餐」搬上自家餐桌。

元家企業創立超過半世紀，是台灣冷凍水產龍頭，全台灣餐桌上2片鱈魚中，就有一片來自元家；市場上更有40％的鮭魚切片是從元家產出。

元家表示，想挑新鮮海鮮不用專程跑去市場挑，只要打開臉書，旗下品牌「海鮮士官長Yes Sir」粉絲團「＋1」就能一指購買、宅配到府。貨源皆由元家企業冷凍庫直送，商品數達500項，消費者不用專程跑漁市場，就能用「量販價」吃到最新鮮食材。

在家圍爐好幸福，但張羅一家子的年夜飯卻讓婆婆媽媽好辛苦。今年春節，「海鮮士官長Yes Sir」貼心推出超高CP值「一湯四品年菜組合」，以「小資精選海陸煲」來說，菜色包括極品海鮮羹、生白蝦、新鮮圓干貝、生帝王蟹腳切盤以及煙燻櫻桃鴨卷，千元有找就能吃到超豐富海陸年菜，滿足全家人的味蕾。

「一湯四品年菜組合」還包括經典復刻海味煲、真如意砂鍋煲、豪華海鮮極品煲等，業者表示，只要用市價的65％，即可享用高檔食材如砂鍋魚頭、熟凍白玉貝、冷凍澳洲鮑魚、鱘龍魚／珍珠龍虎斑火鍋魚片等多種澎湃組合，讓今年的年夜飯吃的新鮮、安心又大氣。

若親朋好友下想揪單品團購，海鮮士官長也準備好了！生食級干貝（一箱10盒、每盒約61～80粒）、熟凍波士頓龍蝦，只要市價的6成就能入手，CP值超高，絕對讓老饕吃得省錢又滿意。

推出一湯四品年菜組合後，在網路上獲得迴響，網友紛紛表示：「原來最近網路上盛傳的海鮮士官長的海鮮團，是通路生鮮冷凍產品源頭供應商喔! 」「挖賽，這桌就是超澎派的年夜飯了，可以接單做年菜外賣了！」、「買過一次就成老主顧，在家上網訂一訂也能弄出一桌好料」、「再多一倍下去應該很有變成痛風鍋的潛力，繼續開催了啊～」。

(中時 )