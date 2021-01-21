這下子「球爸」拉瓦爾鮑爾又要不爽了！根據《Scoop B》資深記者布蘭登羅賓生21日搶先爆料，由於「球哥」朗佐鮑爾本季表現欠佳，鵜鶘打算把他送走，卻吸引包含快艇、尼克、暴龍、獨行俠、魔術等隊爭搶，其中快艇最為積極。

朗佐鮑爾本季平均拿下11.9分、4.4籃板與4.0助攻，表現只算平平，根據布蘭登羅賓生收到線報，鵜鶘認為球哥本季無法串聯全隊攻勢，所以不僅不打算跟他提出續約條件，反而是把他放到交易檯面上，自然吸引不少球隊跟鵜鶘報價。

其中快艇動作最為積極，因為早在本季開打之前就傳出，里歐納德相當不滿主控貝弗利的表現，畢竟貝弗利屬於防守型後衛，並非真正組織型後衛，所以找來擅長組織的朗佐鮑爾，或許相當適合當前快艇體系，前提是快艇有本錢可以換嗎？

更何況朗佐鮑爾最讓人詬病的投籃問題，本季再次浮現，他的投籃命中率僅3成87，其中三分命中率2成82，罰球命中率也只5成83，代表刻意修改投籃姿勢的他，目前還是找不到手感，接下來就看哪隊願意接手這位2017年選秀榜眼了。

(中時 )