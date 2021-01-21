大陸歌手薛之謙2017年宣布和前妻高磊鑫復合，當時網紅李雨桐憤而爆料薛之謙騙財騙色，逼得薛之謙親自發文解釋，也讓2人的形象都受到重創，風波發生後，薛之謙不僅人氣慢慢回溫，隔年還宣布升格當爸，如今李雨桐也走出陰霾，20日晚間無預警貼出寶寶的照片，和網友分享喜訊。

當時李雨桐怒控薛之謙不僅騙財騙色，甚至逼她墮胎，在交往期間偷吃她的閨密，威脅她「不做歌手也要弄死妳」，而薛之謙也反咬她劈腿，雙方吵得沸沸揚揚，李雨桐之後更是數度爆料，還曾坦言薛之謙和李小璐的關係匪淺，然而隨著薛之謙的生活恢復正常，李雨桐去(2020)年2月也公開小鮮肉新歡。

自此李雨桐時常和男友吳懿韜大方放閃，「直到遇見你才領悟一切原來是最好的安排」，事隔一年，李雨桐也在微博上宣布喜訊，並曬出一張寶寶的照片，向粉絲解釋自己會那麼久都沒出現在大家面前，是因為在家裡養胎，「雖然經歷了一場罕見的磨難，但你平安的降臨，讓我覺得一切都那麼值得」。

李雨桐曬出寶寶的照片宣布喜訊。（圖／翻攝自微博）

李雨桐字裡行間都是滿滿母愛，「也許爸爸媽媽給你的不是最富裕的家庭， 但一定會盡力給你最幸福的呵護，在你成長的路上尊重你的每一個愛好和選擇，只願你永遠健康快樂。」不僅吳懿韜在下方留言甜蜜回覆：「感恩有你們。」粉絲們也紛紛留言祝福她，「恭喜，小寶貝真好看」、「為妳高興」。

(中時新聞網)