56歲日本知名諧星田中裕二，是綜藝節目《日本太太好吃驚》、《妙國民糾察隊》的主持人，去年8月曾確診新冠肺炎而停工，現又驚傳因頭痛欲裂送醫，檢查發現前大腦動脈剝離造成蜘蛛膜下出血、腦栓塞，健康情況讓網友都相當擔心。

田中裕二20日因為頭痛欲裂，在妻子陪同下到醫院檢查，醫師發現他前大腦動脈剝離造成蜘蛛膜下出血與腦梗塞，幸好情況不嚴重，治療之後已沒有大礙，也不需要動手術，但仍要住院一週，團隊隨後證實這個消息，並表示他仍需休養一個月。

田中裕二是諧星團體「爆笑問題」成員，去年8月美女老婆山口萌才染疫，隔天他也檢查出陽性，夫妻雙雙確診新冠肺炎，他也停止所有工作，休息好長一段時間，現在又傳出腦栓塞，讓外界也懷疑兩者是否可能有連結，並希望他能好好休養，正視自己的健康狀況。

山口萌過去曾是節目《男女糾察隊》的固定班底，之後和IT企業社長結婚，嫁進豪門當少奶奶，育有一對子女，就鮮少在幕前露面，未料2011年時丈夫爆出違法經營酒店，財產一夕蒸發，豪門婚也就此破局。

2015年她與田中裕二再婚，當時有網友酸她是為了「養孩子的錢」才嫁給田中，不過夫妻倆結婚2年後生下愛女，再加上與前夫所生的孩子，共一男二女，一家五口至今仍過著幸福生活。

(中時新聞網)