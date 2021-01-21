根據衛生福利部公布108年國人十大死因，癌症位居榜首連續38年，光是去年就奪走5萬多條人命，人人聞癌色變！整體罹癌人數不斷向上攀升，根據106年癌症登記報告，癌症新發人數為11萬1,684人，癌症時鐘又再度撥快，平均每4分42秒就有1人罹癌，比105年的4分58秒一口氣快轉了16秒，再次刷新「癌症時鐘」的紀錄，而其中大腸癌蟬聯12年十大癌症之首，不容小覷。

●每5位癌友就有1人 因營養不良而喪命

台灣腸癌病友協會榮譽理事長王輝明表示，營養不良是癌症病患會面臨的嚴重問題，其中與治療副作用有關，大腸直腸癌的治療方式多樣，包括手術治療、標靶治療、化學治療、放射線治療等，不同的治療可能遭遇不同的副作用，例如疲倦、噁心、嘔吐、拉肚子、便秘、胃口不好、嘴破、口腔潰瘍等，進而影響癌友進食情形，甚至無法進食，產生營養缺乏的狀況，更可能導致後續治療無法順利進行。

王輝明進一步表示，癌細胞會造成身體機能失衡，身體的分解速度大於合成速度，肌肉量不斷分解，人就不斷消瘦下去。根據國外研究調查顯示，約80%癌症病患都曾有營養失調的問題，進而被迫中止治療或降低用藥劑量，使治療效果大打折扣，甚至臨床中每5人就有1個癌症患者是死於營養不良非癌症本身。

●營養補充黃金比例三大關鍵 低醣、優脂、高蛋白

而據美國國家癌症研究院(National Cancer Institute)研究顯示，有50%癌症病人會有惡病質症狀，惡病質會讓病人營養狀況變差，其中有近40%的患者因惡病質而死亡。

因此，癌症治療的效果與病患的營養介入密不可分。台灣腸癌病友協會糠榮誠秘書長指出，目前市面上有許多專門為了癌症患者量身訂製的癌症配方營養補充品，其中最重要的三大關鍵就是低醣、優脂、高蛋白。

癌細胞的熱量來源都是從醣類（碳水化合物）來的，碳水化合物建議攝取佔總熱量來源的30%～40%，且多數癌症患者，常有高血糖的問題，主因是癌症會造成胰島素阻抗性，影響胰島素功能，故不建議攝取過多的醣類。 同時，癌細胞會釋放一些促炎細胞因子及腫瘤因子，使脂肪、蛋白質消失，造成癌症患者肌肉萎縮，因此建議攝取優脂及高蛋白才能協助組織再生及避免營養不良的情形發生，像是脂肪的部分建議攝取佔總熱量來源30%～50% ，其中深海魚油EPA是屬於Omega-3不飽和脂肪酸成分，具有抑制、降低發炎反應產生。

●癌友應留意體重變化 定期篩檢盡早治療

王輝明提醒，癌友要注意惡病質的症狀，體重減輕超過百分之十，或一個月內體重減輕百分之五，加上BMI小於20 就要注意惡病質現象，要趕緊癌症營養的介入。

然而，大腸癌初期通常沒有症狀，定期接受糞便潛血檢查，是目前最安全且方便的篩檢方式，目前國健署補助50歲以上至74歲民眾，每2年1次的糞便潛血檢查，透過定期大腸癌篩檢，早期5年存活率皆可超過9成。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)