周三拜登宣誓就任美國第46任總統，華爾街股市上演慶祝行情，終場三大指數創下歷史收盤新高，而網飛（Netflix）強勁的業績則帶動「宅在家」受益股勁揚。

白宮助理透露，拜登將迫不及讓川普時代翻到新頁，下午將就新冠肺炎疫情、經濟到氣候變化等議題簽署15項行政措施。

投銀Baird投資策略分析師Ross Mayfield在提到拜登上周提出高達1.9兆美元的新一輪紓困振興支出計畫時表示，他不確定就職典禮當天的政治活動是否發揮很大作用，但對於逾1兆美元激勵案的樂觀預期肯定是。

自川普於2017年1月20日上任以來，道瓊指數上漲約57%，標準普爾500指數漲約68%，相較之下，在歐巴馬政府的第一個任期內，道瓊指數上漲65%，標準普爾指數漲75%。

由於投資人壓寶2021年新冠肺炎疫苗推出與擴大紓困方案將帶動經濟強勁復甦，華爾街主要指數在過去幾個月頻創歷史新高，自去年11月總統大選以來，藍籌股道瓊指數已漲約13%。

周三收盤，道瓊工業平均指數漲257.86點或0.83%，為31,188.38點。標準普爾500指數漲52.94點或1.39%，為3,851.85點。那斯達克綜合指數漲260.07點或1.97%，為13,457.25點。三大指數亦同步刷新盤中歷史高點。

在拜登於中午宣誓就職後，標普11大類股幾乎全面走高，以通訊服務、非必需消費品和科技漲幅最大，終場分別大漲3.61%、2.26%與2.02% 。

全球最大串流媒體平台網飛飆升16.85%，該公司上季新增付費用戶數遠超出市場預期，並在發布財報後宣布將不再需要為其電視節目與電影製作向外籌措資金。

即將於未來幾周公布財報的其他FAANG成員股也大漲，谷歌母公司Alphabet上漲5.36%。NYSE FANG+TM指數勁揚4.77%。

摩根士丹利收跌0.2%，儘管在強勁的交易業務帶動下，其上季業績優於市場預期。標普銀行股指數下挫約1.34%，連跌第三天。

由於目前美股估值已接近20年來新高，投資人希望公司業績表現與獲利展望能幫助他們判定估值的合理性。

受惠於疫情驅動清潔產品需求，寶僑公司（Procter & Gamble Co）第二度提高全年營收預測。惟該公司警告隨著疫苗的推出，營收成長可能放緩，股價應聲下跌1.25%。

聯合健康保險（UnitedHealth Group）收跌0.38%，該公司推出讓客戶更容易取得新冠狀病毒檢測與治療的計畫，受相關成本影響，其上季獲利下滑近38%。

(時報資訊)