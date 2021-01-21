〈Matcha One 齊東〉院子外牆上的看板，清楚註記說明了店內提供那些餐飲服務。（圖／姚舜）

古老日式建築本身就是「一種味道」，〈Matcha One 齊東〉從踏進院內開始就很有「味道」。（圖／姚舜）

在〈Matcha One 齊東〉品茶、吃甜點，或以抹茶調飲佐食，如置身世外桃源、脫塵絕俗。（圖／姚舜）

農曆年後，這間「樹屋」也將經改裝成為〈Matcha One 齊東〉一個「在樹上喝茶的茶室」。（圖／姚舜）

挑一個有陽光的午后造訪〈Matcha One 齊東〉，別有情境況味。（圖／姚舜）

坐在〈Matcha One 齊東〉的板前，看著茶壺的蒸騰熱氣、輕煙裊裊，別有「藝境」。（圖／姚舜）

〈Matcha One 齊東〉負責人Kevin蘇祟文是個抹茶職人，他自己會在板前為客人煮茶、刷茶。（圖／姚舜）

在板前欣賞職人於板前「刷茶」，是〈Matcha One 齊東〉傳遞的「抹茶美學體驗」。（圖／姚舜）

〈Matcha One 齊東〉標榜為「台北第一家板前盤飾甜點店」，圖為〈東京巧克力塔〉。（圖／姚舜）

〈Matcha One 齊東〉的板前甜點〈京都蒙布朗塔〉，外層用的是法國栗子泥並搭配了蛋白霜捲。（圖／姚舜）

甜點控在〈Matcha One 齊東〉可以嘗到用細膩手工製作的〈剪菊和果子〉。（圖／姚舜）

台北〈Matcha One 齊東〉板前抹茶甜點店，也可以買到賞心悅目的〈花藝蛋糕〉。（圖／姚舜）

台北〈Matcha One 齊東〉板前抹茶甜點店的〈特製磅蛋糕〉，有「桂園」和「無花果」兩種口味可以選擇。（圖／姚舜）

台北〈Matcha One 齊東〉板前抹茶甜點店的〈特製磅蛋糕〉，有「桂園」和「無花果」兩種口味可以選擇。（圖／姚舜）

老宅、日式老宅！台北又增加了一處以百年日式老宅改裝「甜點茶屋」。一心一意就想傳遞京都抹茶美學體驗的Kevin蘇祟文，繼在台北師大路打造〈平安京茶事〉之後，又成功標下台北市齊東街「台灣文學基地」日式宿舍聚落中的一棟日式百年老宅，並以〈Matcha One 齊東〉為名改裝打造為台北第一家「板前抹茶盤飾甜點茶室」，此一抹茶甜點店並已正式開賣，為抹茶控、甜點控，或是日式老宅控，提供一處怡然悠哉的忘憂消費新去處。

在以抹茶色大理石打造的甜點吧台前，看著專抹茶、甜點或調飲職人現場刷一碗好喝的抹茶、做一份裝飾性甜點、或是用抹茶為元素調一杯無酒精的抹茶調飲，是〈Matcha One 齊東〉傳遞的「生活美學新浪漫」。而這個隱身在綠蔭小巷舊時代、古建築聚落中的茶室，最吸引人的是融入台灣文學基地後散發的「文氣」，從走入大門的那一刻就滌塵絕俗、清新雅逸，讓人宛如「置身世外」。

有些人是這樣的，一旦喜歡上某一事物，就愛的太癡、愛的太狂，且無法自拔。蘇崇文說他自己就是這樣為「京都美學」與「抹茶」而為愛癡狂的人。

10多年前，他到日本京都旅遊，被京都之美「電」到，並深深著迷。「從2011年起每年四季都會跑去京都」、「每次都待2個星期」，蘇崇文說，自己透過旅遊，有目的與有計畫的廣泛學習京都美學，透過朋友引介，他更結識了茶道大師並被收為入門弟子，得以學習茶道與抹茶文化。

日本茶道分為許多流派，蘇崇文的老師屬「裹千家」，這是日本茶道最大的流派，除子孫相傳，每代還外傳二十五個弟子，並於國外設立許多支部，通過茶道進行國際文化交流，所以也是最擅「多角化」與「國際化」的流派。

因為「愛得太深」，原本在金融業工作並當上主管領著逾200位同仁「打仗」的蘇崇文，決定辭去原本的工作創業開茶室〈平安京茶事〉，推廣抹茶文化。蘇崇文堅持堅持採用日本最好的小山園抹茶涮抹茶或製作甜點，且學美術設計的他頗能掌握打造生活美學空間之道，所以〈平安京茶事〉開幕後很快打開市場知名度，連外國觀光客都慕名前往朝聖。

打造一處「最美的甜點茶屋」，一直是蘇崇文的夢。他一直在尋覓、等待，希望找到一間日本老屋圓夢。所以，當齊東詩舍釋出多用途空間經營委託招標案時，他積極爭取並成功得標，而〈Matcha One 齊東〉更成了台北市保存最完整的日式宿舍群7棟百年日式老宅中唯一提供餐飲服務的一棟，讓充滿「文氣」的台灣文學基地內蘊茶香。

室內25坪空間，蘇崇文花了逾400萬元為〈Matcha One 齊東〉進行室內裝潢，板前區有7個客席，加上2間包廂共可接待25位客人，與〈平安京茶事〉相較，這裡不再僅有抹茶而新增了法式甜點，除可以抹茶佐甜點，也可以用調飲達人以抹茶為元素特調的無酒精飲料搭佐和果子或法式甜點。

在〈Matcha One 齊東〉消費，一般座位區為350元＋10％，沙發區則6人、每人450元＋10％，如果是板前，因座位數有限，則由一飲料＋主甜點＋小點＋抹茶舖茶的組合為1200元＋10％。

時尚界流行「Old in New」，老屋、老宅、老房子，就是有一股獨特的情境況味，隱身在「齊東老街」綠蔭小巷內，由7樓百年日式老宿舍串起的台灣文學基地，更有一股寧靜恬淡的從容氣韻。時值冬天，選一個有太陽的午后來到這裡，陽光映照老宅的光與影，處處是美景。

(工商 )