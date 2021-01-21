美國總統拜登在台灣時間今天凌晨就職，國民黨前副祕書長蔡正元上午也在臉書發文，直指美國在台協會 (AIT)真奇怪，拜登就職數小時了，AIT臉書粉專連一則相關貼文都沒有，這個AIT很奇怪！AIT處長酈英傑真奇怪！

蔡正元以「奇怪AIT！」為題發文說， AIT真奇怪！ AIT的臉書粉絲專頁，到現在為止，拜登都已經就職美國總統好幾個小時了，竟然連一則有關拜登的貼文都沒有，拜登就職直播也不轉貼，拜登的照片一張也不登，美國總統已經是拜登，美國在台協會卻不認拜登，這個AIT很奇怪！這個酈英傑真奇怪！

現年78歲的民主黨籍拜登（Joe Biden）已宣誓就職，成為美國第46位總統，並隨即在白宮簽署17 項行政命令、備忘錄與信函等，逆轉前總統川普任內多項措施，以應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情、氣候變遷與種族議題等3大挑戰。而拜登在就職演說中則呼籲全國團結，盼結束兩黨支持者嚴重對立局面，共同面對疫情、社會不公與種族歧視等挑戰。美國也正式進入拜登時代。

(中時 )